(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri verisine göre, geçen yıl Türkiye'ye 314 bin 588; Türkiye'den ise 151 bin 140'ı Türk vatandaşları, 273 bin 205'i ise yabancı olmak üzere 424 bin 345 kişi göç etti. Türkiye'den en fazla göç edenler 25-29 yaş grubundakiler oldu.
TÜİK, 2024'e ilişkin "Uluslararası Göç İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azalarak 314 bin 588 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 54,5'ini erkekler, yüzde 45,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 103 bin 732'sini Türk vatandaşları, 210 bin 856'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.
Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 40,6 azalarak 424 bin 345 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 151 bin 140'ını Türk vatandaşları, 273 bin 205'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.
En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti
Türkiye'ye 2024 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 14,7 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.
Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,2 ile 20-24 ve yüzde 12,1 ile 30-34 yaş grubu izledi.
Türkiye'ye 2024'te göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 32,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,5 ile Antalya, yüzde 7,4 ile Ankara, yüzde 5,5 ile Mersin ve yüzde 3,7 ile İzmir takip etti.
Son Dakika › Güncel › 2024 Göç İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?