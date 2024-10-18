Kamu personeline 2025'te yapılacak ödeme tutarı belli oldu

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Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 3,5 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor.

2025 yılı bütçesinden derlenen bilgiye göre, kurumlara ayrılan 14 trilyon 731 milyar 14 milyon 332 bin liralık bütçenin yüzde 23,6'sı personel giderleri için kullanılacak.

EN FAZLA PAY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 30 milyar 744 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 566 milyar 841 milyon liranın üzerinde ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 302 milyar 167 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken, Milli Savunma Bakanlığına 273 milyar 553 milyon lira ayrıldı. Gelecek yıl Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri 193 milyar 701 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 170 milyar 804 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 110 milyar 56 milyon lira olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 58 milyar 970 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 55 milyar 756 milyon lira ve Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı personel giderleri için 53 milyar 280 milyon lira ayrıldı.

ÖZEL BÜTÇELİ DAİRELER

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 436 milyar 748 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 318 milyar 32 milyon lira aktarılacak. Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 27,2 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne de 26,7 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 23,1 milyar lira verilecek. Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 10 milyar 45 milyon lira ödeme öngörülürken, bu kategoride 2,3 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ilk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2,1 milyar lirayla ikinci sırayı aldı. Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 3,5 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 435 milyar lira ayrıldı.

2025 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri şöyle:

KURUMLAR Personel Giderleri Sos. Güv. Devlet Primi Gideri Türkiye Büyük Millet Meclisi 11.053.550,000 1.337.502,000 Cumhurbaşkanlığı 2.784.216,000 163.119,000 Anayasa Mahkemesi 443.413,000 45.592,000 Yargıtay 2.566.341,000 290.932,000 Danıştay 1.846.200,000 193.506,000 Hakimler ve Savcılar Kurulu 901.380,000 84.163,000 Sayıştay 2.334.045,000 259.260,000 Adalet Bakanlığı 170.804.203,000 19.356.118,000 Milli Savunma Bakanlığı 273.553.471,000 32.266.666,000 İçişleri Bakanlığı 55.756.297,000 11.017.387,000 Dışişleri Bakanlığı 16.752.212,000 1.373.716,000 Hazine ve Maliye Bakanlığı 23.051.411,000 2.558.431,000 Milli Eğitim Bakanlığı 1.030.744.599,000 131.441.299,000 Sağlık Bakanlığı 566.841.948,000 67.251.196,000 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3.321.325,000 517.644,000 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 53.280.882,000 8.825.531,000 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1.124.850,000 142.999,000 Kültür ve Turizm Bakanlığı 14.588.536,000 1.826.209,000 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3.538.352,000 433.820,000 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15.571.414,000 2.071.366,000 Ticaret Bakanlığı 17.272.974,000 2.003.300,000 Gençlik ve Spor Bakanlığı 2.771.887,000 398.164,000 Tarım ve Orman Bakanlığı 58.970.677,000 7.671.413,000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 224.474,000 28.678,000 Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 15.842.855,000 1.049.835,000 Jandarma Genel Komutanlığı 193.701.811,000 17.922.126,000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 8.633.684,000 898.685,000 Emniyet Genel Müdürlüğü 302.167.835,000 38.183.832,000 Diyanet İşleri Başkanlığı 110.056.770,000 13.893.319,000 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6.315.559,000 741.731,000 Gelir İdaresi Başkanlığı 32.491.789,000 4.056.863,000 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.670.357,000 1.353.664,000 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2.124.203,000 323.138,000 Göç İdaresi Başkanlığı 10.300.404,000 1.993.900,000 Avrupa Birliği Başkanlığı 421.202,000 53.032,000 Devlet Arşivleri Başkanlığı 825.611,000 122.394,000 İletişim Başkanlığı 1.062.210,000 106.552,000 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.917.226,000 305.463,000 Strateji ve Bütçe Başkanlığı 918.746,000 107.266,000 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3.070.614,000 374.693,000 İklim Değişikliği Başkanlığı 107.935,000 12.491,000 Genel Bütçeli Kurumlar (I Sayılı Cetvel) 3.028.727.468,000 373.056.995,000 Özel Bütçeli Kurumlar (II Sayılı Cetvel) 436.748.143,000 60.473.535,000 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (III Sayılı Cetvel) 10.045.306,000 1.460.554,000 I+II+III Sayılı Cetvel'deki Kurumlar Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000 Özel Bütçelere DDK'lara Hazine Yardımı 0 0 Gelirden Ayrılan Paylar 0 0 Merkezi Yönetim Bütçesi Toplamı 3.475.520.917,000 434.991.084,000

Kaynak: AA