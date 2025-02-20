2025 yılında Ramazan pidelerinin fiyatları belirlendi

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TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan Ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL'ye satılan Ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33'lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan Ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugün Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu'nda ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin azami satış fiyatı konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan Ramazan pidesi, bu yıl Türkiye'nin her yerinde azami 81 liranın üzerinde olmayacak. Yani geçen sene Ankara ilinde 250 gramı 15 TL'ye satılan Ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyat artışına bakmış olduğumuzda yüzde 33'lük bir artış söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul ilinde geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan Ramazan pidesi, bu sene 250 gramı 20 lira olarak satılacak. Antalya ilinde de geçen sene 250 gramı 15 liradan satılmış, bu sene 20 liradan satışa sunulacak. Bursa ilinde geçen sene 330 gramı 20 liradan satılırken bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak. Kocaeli'de de 20 liraya satılıyordu, Kocaeli ilimizde de 370 gramı 30 liradan satılacak. Yani ortalamaya baktığımızda iller arasında yüzde 33-35 fiyat artışı söz konusu. Bu bazı illerimizde yüzde 28-30 olarak da gerçekleşebilir ama Türkiye'nin hiçbir yerinde yüzde 35'ten daha yukarı bir fiyat artışı söz konusu değil" dedi.

'HALKIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAMIZ GEREKİYORDU'

Enflasyon oranlarının altında bir artış olduğunu belirten Balcı, "Geçen yıldan bu seneye kadar bakacak olursak Ramazan'da pidede kullanmış olduğumuz un fiyatında yüzde 40 artış olduğunu, yine geçen seneden bu seneye işçilik ücretlerinde yüzde 45 artış söz konusu. Yine işletme giderlerinde yüzde 40 artış söz konusu. Yani mevcut artışın altında bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılının enflasyon oranına bakacak olursak yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı enflasyon altında bir fiyat artışı olmuş oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi bir aylık Ramazan ayı süresinde de pide fiyatın en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerek esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul olacak şekilde vatandaşımızın gönül rahatlığıyla Ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu" diye konuştu.

'YÜZDE 25 SINIRINDA TUTMAYI BAŞARDIK'

Ekmek fiyatlarıyla ilgili de konuşan Balcı, "2024 yılının nisan ayında ekmek fiyatlarında bir artış olmuştu. Geçen 9 aylık zaman zarfında, en son yapmış olduğumuz basın toplantısında un fiyatlarının ciddi anlamda yükseldiğini, girdilerimizin arttığını, buna önlem alınmazsa bu artışın ocak ayında 25'e sınırlı kalmayacağını söylemiştik. Allah'a şükürler olsun ilgili bakanlıklar ve sektörlerle yapmış olduğumuz toplantılar neticesinde bunu da yüzde 25 sınırında tutmayı başardık. Yani 2024 yılında kilogramı 50 lira olan ekmek, yüzde 25 artışla Türkiye genelinde 62 buçuk liranın üzerinde satılmamaktadır. Bizim amacımız bunu ne kadar uzun süre devam ettirebilirsek o kadar uzun süre devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

'İLGİLİ İLLERE UYARIMIZI YAPTIK'

Balcı, "Belirlenen fiyatın üzerinde satış yapılması halinde neler yapılacağına da değinen Balcı, "Hiçbir vilayette kilogramı 81 liranın üzerinde olmayacak. Zaten odalarımız bu çalışmayı yaparak ilgili kurum, bağlı bulundukları esnaf odaları birliğinden veya ticaret odasından fiyat alıyor. Bugüne kadar yapılan hazırlıklar bu doğrultuda oldu. Bunun üzerine talepler oldu, kendilerini uyardık. Hepsi 81 lira bandına çekmiş oldu. Sayıları 5-10 vilayette de olsa 81 liranın üzerinde bir talep söz konusu oldu. Çünkü demin de ifade ettiğim gibi geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar un fiyatı yüzde 40 arttıysa buna paralel işçilik yüzde 45, işletme giderleri yüzde 40 arttıysa, bunu yüzde 30-35 bandında tutmak, direkt yansıttığınızda yüzde 35'in beşin üzerinde olacaktır. Bu konuda da ilgili illerde uyarımızı yaptık. Onlar da 81 lira bandına çekmiş oldu" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),