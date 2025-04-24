23 Nisan Coşkusu Tüm Balıkesir'i Sardı - Son Dakika
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23 Nisan Coşkusu Tüm Balıkesir'i Sardı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir’de coşkuyla kutlandı. Kentte ilki düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

24.04.2025 14:20  Güncelleme: 15:40
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(BALIKESİR)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir'de coşkuyla kutlandı. Kentte ilki düzenlenen Uluslararası Çocuk Festivali'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir'de büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında çocukları birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturdu. Beş gün süren festivalde sadece Balıkesirli çocuklar değil Litvanya, Ukrayna, Gürcistan ve Meksika'dan gelen çocuklar da eğlenceye doydu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm gün çocuklarla vakit geçirirken onların heyecanına da ortak oldu. Akın, ilk olarak sabah saatlerinde Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve CHP Balıkesir İl Başkanlığının Atatürk anıtına çelenk sunumu programına katıldı. Ardından Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Kurtdereli Spor Salonunda ve 50. Yıl Parkı Atatürk Açık Yüzme Havuzu önünde düzenlenen kutlama programına katıldı.

Çocuklardan korteje yoğun ilgi

Akın, Karesi Belediyesi'nin Atatürk İlkokulu'nda düzenlediği kutlama programında çocukların coşkusuna eşlik ederken, programa katılan miniklerin bayramını kutladı. Akın, dah sonra Altıeylül Belediyesi tarafından organize edilen kortej yürüyüşüne katıldı. Renkli ve duygu dolu anların yaşandığı yürüyüşte Akın ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, kortej boyunca elinde Türk bayrağıyla sokakları dolduran çocukların bayramını kutladı. Kuvayımilliye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Asuva Parkı'ta sona erdi. Başkan Akın, kortej boyunca çocuklarla el ele yürüdü. Balıkesirli vatandaşlar, balkonlarından ıslık ve alkışlarla yürüyüşe destek verirken ön sıralarda yer alan çizgi film karakterlerinin maskotları korteje renk kattı. 7'den 70'e herkesin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla marşlar söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Didar, Aras, Belis ve minik Aybars'a devretti.

Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bilnet Okulları öğrencileri Didar Beste Deniz, Aras Biçer, Belis Biçer ve Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu öğrencisi Aybars Gedik'e devretti. Bütün çocukları tek tek öperek karşılayan Akın, öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet etti. Başkanlık koltuğunu devretmeden önce kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını temsili olarak bir günlüğüne devralan çocuklar, kente ve çocuklara dair gerçekleşmesini istedikleri talepleri Akın'a iletti. Çocukların fikirlerini ve isteklerini dinleyen Akın, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ne istediğini ve ne yaptığını bilen bir neslin yetiştiğini belirten Akın, "23 Nisan, aynı zamanda geleceğimizin ve demokrasimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiş bir bayram olarak tarihte az sayıda liderin gösterebileceği bir düşüncenin de sembolüdür. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; tam bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan çocuklarımızın değerini kavramış ve milli iradenin yegane evi olan Meclisimizin açıldığı bu kutlu günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Biz de Balıkesir'imizde bu düşünceyi örnek alarak çalışıyoruz" dedi.

Büyükşehir'den çocuklara renkli festival

Başkan Akın, tüm gün süren etkinliklerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Avlu Alışveriş ve Yaşam Merkezi 2. Etap Konser alanında düzenlediği 23 Nisan Kutlama Programı'na katıldı. Etkinlikler kapsamında Gürcistan, Litvanya, Meksika ve Ukraynalı çocuklar geleneksel danslarını yaptı. Dans gösterilerinin ardından spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program MOD10'un  konseriyle sona erdi.

Akın, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramı hep birlikte evlatlarımızla kutluyoruz. Ulu Önderimiz, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra her yıl 19-23 Nisan tarihleri arasında yeni bir festivalimiz başlıyor. En değerlilerimizin festivali. Balıkesir Uluslararası Çocuk Festivali olacak. ve git gide büyüyecek. Bu sene ilkini yaptık. Bu yıl dört ülkeden çocuklarımızı misafir ettik. Gürcistan, Litvanya, Ukrayna ve Meksika. Gelecek yıl bunu arttırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Balıkesir'in İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan bir şehir olmayacağını aktaran Akın, "Balıkesir, dünyanın en güzel kentidir. Doğasıyla, deniziyle, insanıyla, Kuvayımilliye'nin birleştirici gücüyle dünyanın en güzel kentinin insanlarıyız. Bu memleketi tanıtacağız. Daha da güzelleştireceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

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Kaynak: ANKA

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