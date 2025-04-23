23 Nisan Törenleri: Doğu Anadolu'da Coşku

Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Bingöl, Batman ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da Anıt Park'ta başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Valilik önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisinin yaptığı törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali konuşma yaptı.

Törene, Vali Murat Zorluoğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Spor Salonu'nda devam eden programda, Çandıroğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

2 Nolu Sentetik Çim Saha'da devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiirlerin okunduğu törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, yumurta, çuval, halat çekme yarışmaları ve tekvando gösterisi yapıldı, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Murat İlhan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Programda, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterisi sundu.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cafer Öz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Karşıya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, halk oyunları ile çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Elazığ

Elazığ Valiliği önündeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.