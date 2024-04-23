23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri

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Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Diyarbakır'da Anıt Park'ta başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Küçükali, daha sonra iki öğrenciyle Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Vali Su, kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Valilik önünde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, dans ve halk oyunları gösterisi ile müzik dinletisinin yapıldığı törende, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı okundu, İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali konuşma yaptı.

Törene, Vali Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eser Sönmez, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de, Hükümet Konağı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Noter Cevdet Altun Ortaokulu bahçesinde devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, gösteri sundu.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurumlar siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Valiliği önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

2 Nolu Sentetik Çim Saha'da devam eden törende, İl Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende yumurta, çuval, halat çekme ve sandalye kapmaca yarışmaları güzel görüntüler oluşturdu.

Vali Kemal Kızılkaya, çeşitli yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Siirt Belediye Başkan Vekili Songül Bulğa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Barosu Başkan Vekili Sinem Çalapkulu Aslan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Spor Salonu'nda devam eden programda, Aydın günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törende, öğrenciler şiir okudu, çeşitli gösteriler sundu, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Törene, Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Aktaş, resmi kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Merkez Karşıya Spor Salonu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte karate, halk oyunu, bando takımı ve İl Jandarma Komutanlığında görevli Belçika Malinois cinsi dedektör köpek Meke tarafından gösteri sunuldu.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, öğretmenler ve veliler katıldı.

Etkinlikler kapsamında Vali Usta, koltuğunu ortaokul öğrencisi Muhammed Berke Saray'a devretti.

Elazığ

Elazığ Valiliği önünde başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yakup Kılıç Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Vali Ömer Toraman, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.