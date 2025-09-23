25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü - Son Dakika
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü

25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
23.09.2025 15:52  Güncelleme: 16:40
25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü
2000 yılında işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisi olarak Nazilli'de gözaltına alınan 38 yaşındaki D.İ., o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu itiraf etti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce ölü bulunan 2 aylık Gülüzar bebeğin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gözaltına alınan D.İ. (38) suçunu itiraf edip, kardeşini yastıkla boğduğunu söyledi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ardından harekete geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

YASTIKLA BOĞMUŞ

Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

25 yıllık sır çözüldü! 2 aylık kardeşini yastıkla boğmuş
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 25 yıl önce ölü bulunan bebek cinayeti çözüldü - Son Dakika

