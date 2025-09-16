Denizli'de tüp mide ameliyatı geçiren 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım (49), taburcu edildikten kısa süre sonra Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Yatağa bağımlı yaşayan Yıldırım'ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemeyince eşya taşıma asansörüyle evin penceresinden çıkarıldı. Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenaze, ikindi namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
310 Kilogramlık Hastanın Cenazesi Asansörle Taşındı
