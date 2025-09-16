310 Kilogramlık Hastanın Cenazesi Asansörle Taşındı - Son Dakika
310 Kilogramlık Hastanın Cenazesi Asansörle Taşındı

Haberin Videosunu İzleyin
310 Kilogramlık Hastanın Cenazesi Asansörle Taşındı
16.09.2025 16:55  Güncelleme: 17:40
310 Kilogramlık Hastanın Cenazesi Asansörle Taşındı
Haber Videosu

Denizli'de tüp mide ameliyatı sonrası kalp krizi geçiren Barış Yıldırım'ın cenazesi asansörle çıkarıldı.

Denizli'de tüp mide ameliyatı geçiren 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım (49), taburcu edildikten kısa süre sonra Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

EVİNİN PENCERESİNDEN ASANSÖRLE ÇIKARILDI

Yatağa bağımlı yaşayan Yıldırım'ın cenazesi, apartman merdivenlerinden indirilemeyince eşya taşıma asansörüyle evin penceresinden çıkarıldı. Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenaze, ikindi namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: AA

