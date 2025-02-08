32. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni\'nde Rekor Açıklaması

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ANTALYA'da düzenlenen 32'nci Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, "1978 yılından bu yana katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde düzenlenen 32'nci Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, Antalya'daki ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin bilim sanayi ve teknoloji alanındaki atılımı sürdürdüklerini söyledi. Gönüllü, "Alper Gezeravcı 13 bilimsel deney gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Uçaklarımız ve helikopterlerimiz, gemilerimiz, uydularımız gibi bu teknolojileri sizler gibi bir zamanlar bu koltuklarda oturan büyükleriniz üretiyor" dedi.

TEKNOFEST'te gençlerin fikirler geliştirdiklerini belirten Bakan Yardımcısı Gönüllü, "81 şehrimizde Deneyap teknoloji atölyelerimizde gençleri bilimle buluşturuyoruz. 4 yılda 22 bin 411 öğrenci bu zamana kadar bu imkanlardan faydalandı. 19 binden fazla öğrencimiz de bu atölyelerden eğitim alma hakkı kazandı. 2024 yılında uluslararası olimpiyatlarda 17 altın, 31 gümüş ve 25 bronz madalya kazandık. 1978 yılından bu yana katıldığımız uluslararası olimpiyatlarda elde ettiğimiz altın madalya sayısında rekor kırdık" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise Türkiye'nin son yıllarda sporun farklı branşlarında övündüğünü ancak bugün de matematik, kimya, fizik, biyoloji, astronomi ve astroloji gibi bilim alanlarında da başarılı gençlerin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Gençlerimizin yüzünde, geleceğimizin bilim insanlarını görüyorum" dedi.

Törende, 2024 yılında ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilere madalya ve plaketleri takdim edildi.