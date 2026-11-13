4 yaşındaki lösemi hastası Gökçe, okula gidip arkadaşlarıyla oynamayı hayal ediyor - Son Dakika
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4 yaşındaki lösemi hastası Gökçe, okula gidip arkadaşlarıyla oynamayı hayal ediyor

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4 yaşındaki lösemi hastası Gökçe, okula gidip arkadaşlarıyla oynamayı hayal ediyor
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Antalya'da yaşayan 4 yaşındaki Gökçe Şen'e 2025 yılının temmuz ayında T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi tanısı konuldu. Enfeksiyon riski nedeniyle yaşıtlarıyla bir araya gelemeyen Şen, okula gidip arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve boyama yapmayı hayal ediyor.

Antalya'da lösemi tedavisi gören Gökçe Şen (4), enfeksiyon riski nedeniyle yaşıtlarıyla bir araya gelemiyor. Kızının en büyük hayalinin okula gitmek ve arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyleyen Kevser Şen (38), "Hastalığı ilk öğrendiğinizde dünyanız başınıza yıkılıyor. Enfeksiyon riski nedeniyle en basitinden çocuğunuzu parka götürmeyi bile bırakıyorsunuz. Arkadaş olarak tanıdığı kişiler, hastane koridorlarında birlikte vakit geçirdiği birkaç çocuktu" dedi.

Antalya'da yaşayan Kevser Şen'in 4 yaşındaki kızı Gökçe Şen'e, geçen yıl temmuz ayında grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) tanısı konuldu. Henüz 3 yaşındayken lösemiyle mücadele etmeye başlayan Şen'in yaşamı, tedavi süreciyle birlikte değişti. Enfeksiyon riski nedeniyle yaşıtlarıyla bir araya gelemeyen ve parka gidemeyen Şen, günlerini ailesiyle evde geçirirken, hijyen koşullarına uyarak LÖSEV'in etkinliklerine gidebiliyor. Tedavisinde 'idame' aşamasına geçilen Gökçe Şen, okula gitmek ve yaşıtlarıyla vakit geçirmek istediğini belirterek, "Okula gitmek, arkadaşlarım olsun istiyorum. Onlarla oyun oynamak ve boyama yapmak istiyorum" dedi.

'HASTALIĞI ÖĞRENDİĞİNİZDE DÜNYANIZ BAŞINIZA YIKILIYOR'

Kızının hastalık sürecini anlatan Kevser Şen, "Kızıma 2025 yılının temmuz ayında T hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (T-ALL) tanısı konuldu. O zaman 3 yaşındaydı. Grip olduğunu düşünerek hastaneye getirdik ancak kızımızın lösemi olduğunu öğrendik. Tedavi süreci oldukça sancılı geçiyor. Hastalığı ilk öğrendiğinizde dünyanız başınıza yıkılıyor. O zamana kadar löseminin ne olduğunu bile tam olarak bilmediğimi fark ettim. Ancak tedavisinin olması çok önemli. Çünkü hastanede tedavisi olmayan hastalıklarla mücadele eden birçok çocuk da görüyorsunuz" dedi.

'ENFEKSİYON BİZİM EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ'

Hastalığın ardından yaşamlarının tamamen değiştiğini belirten Şen, "Bu hastalıkla birlikte hayatınız tamamen değişiyor. Artık izole bir yaşam sürmeniz gerekiyor. Enfeksiyon bizim en büyük düşmanımız. Bir anda eski hayatınızı geride bırakıyorsunuz. En basitinden çocuğunuzu parka götürmeyi bırakıyorsunuz. Hayatınıza birçok yeni kural giriyor ve bunlara uyum sağlamak zorunda kalıyorsunuz. Gökçe'nin küçük yaşta olmasının avantajı var. Çocuklar hiçbir şeyi içlerine atmıyor. En ufak bir boyama kalemiyle bile mutlu olabiliyorlar. Hiçbir şeye küsmeden hayatlarına devam edebiliyorlar" diye konuştu.

'ABLASIYLA ARALARINDAKİ BAĞ DAHA DA GÜÇLENDİ'

Gökçe'nin tedavi sürecinde ablasından ayrı kalmak zorunda olduğunu anlatan Kevser Şen, "Tedavi sürecinin başında ablasından uzun süre ayrı kaldığı için çok üzülmüştü. Ablasına da enfeksiyon riskinden dolayı maskesiz yaklaşmaması ve bazı kurallara dikkat etmesi gerektiğini anlattık. Aslında ilk başlarda birbirlerine bu kadar düşkün değillerdi. Ancak uzun süre ayrı kaldıktan sonra aralarındaki bağ daha da güçlendi. Gökçe sürekli ablasının yanına oturmak, ona sarılmak ve onunla vakit geçirmek istiyordu. Şimdi ikisi de bu sürece alıştı. Bu süreç kardeşlik bağlarını güçlendirdi" dedi.

'TEST SONUÇLARIMIZ TEMİZ GELDİ, UMUDUMUZ YÜKSEK'

Tedavi sürecinde artık son ve iyileşme aşamasına geldiklerini belirten anne Şen, "Şu anda tedavimizin idame aşamasındayız. Her şey yolunda giderse 1 yıl sonra tedavimizin tamamlanmasını umut ediyoruz. Şu an evde kemoterapi ilaçlarıyla tedaviye devam ediyoruz. Test sonuçlarımız temiz geldi. Umudumuz yüksek. Bu hastalıkta moral ve motivasyon çok önemli. Çok sinsi ve farklı bir hastalık" diye konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİ OKULA GİTMEK'

Gökçe'nin en büyük isteğinin okula gidip arkadaş edinmek ve oyunlar oynamak olduğunu söyleyen Şen, "Gökçe en çok ablasının okulda arkadaşları olmasını kıskanıyor. O da okula gitmek ve arkadaşları olmasını istiyor. Çünkü şu ana kadar arkadaş olarak tanıdığı kişiler, hastane koridorlarında birlikte vakit geçirdiği birkaç çocukla sınırlı. Ablasının arkadaşlarıyla telefonda konuştuğunu gördüğünde bile kıskanıyor. Bu durum ona çok farklı geliyor. Gökçe de okula başlamak istiyor. 5 yaşına geldiğinde okula başlayacağını biliyor. Biz ona öyle söyledik. Şu anda tedavisi nedeniyle okula gidemediğini söylemedik. Böylece en azından hayal kırıklığı yaşamasını istemedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
AntalyaLösemiLösemiSağlıkGüncelYaşamGökçeAkutSon Dakika

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