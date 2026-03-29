40. Ankara Müzik Festivali Başlıyor

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-30 Nisan'da dünyadan sanatçıları başkentte ağırlayacak.

Türkiye'de çok sesli müziğin yaygınlaştırılması amacıyla devlet desteğiyle hayata geçirilen festival, 40 yıldır Ankara'nın kültür sanat yaşamını besleyen ve uluslararası sanatçıları bir araya getiren önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.

Bu yıl 17 ülkeden 800'ü aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen festival kapsamında senfoni, opera, bale, oda müziği ve caz konserleri sanatseverlerle buluşacak.

"Türkiye'nin çok sesli müzik hareketinin başladığı şehir Ankara"

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıl önce Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının talepleriyle oluşturulan festivalin vakıf tarafından bugüne kadar yaşatıldığını belirtti.

Yüksel, Ankara adına üstlenilmiş bir görev olan festivalin, kentin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek, dünyayla arasında bir köprü kurmak amacıyla azim, fedakarlık ve coşkuyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Türk kültüründe 40 sayısının ayrı bir anlam taşıdığını, bir şehir festivalinin bu kadar uzun süre devam edebilmesinin önemli olduğunu ifade eden Yüksel, "Türkiye'nin çok sesli müzik hareketinin başladığı şehir Ankara. İlk sanatçılarımız, kurum kuruluşlarla beraber topluluklarımız buradan yayılıyor tüm ülkemize." dedi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve konservatuvarların bu birikimin temel unsurları olduğunu belirten Yüksel, "Bununla beraber yanında çok değerli bir etken daha var. O da sanatseverler. Çünkü salonlarımızı onlar doldurmadığı sürece bu etkinlikler anlamına ulaşmıyor." ifadesini kullandı.

"Dostluk konserleri düzenlenecek"

Yüksel, vakfın kurucularına da vefa gösterdiklerini belirterek "Onları da festivalimizde 4 Nisan'daki açılış konserimizi Cenap And anısına, 30 Nisan'ı da Mehmet Başman anısına düzenleyerek anıyoruz. Çünkü biz onların kültürel mirasını sürdürüyoruz. Çektikleri zorlukları, şehrimizin bu festival için çektiği zorlukları biliyoruz ve burada bir kadirşinaslık duygusu yükseliyor." diye konuştu.

Festivalin köklü gelenekleri bulunduğuna işaret eden Yüksel, açılış ve kapanış konserlerinin senfonik orkestralar tarafından gerçekleştirilmesinin bu geleneklerden biri olduğunu aktardı.

Bu yılki programın Ankara'nın sanatsal kapasitesini yansıttığını belirten Yüksel, festival programını şöyle aktardı:

"Geçen seneki festivalimizin de açılışını yapan Ankara Festival Orkestrası olacak. Kapanışımızda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200. yılını kutlayacağız. Arada da bu senenin 5 Senfoni Orkestrasının kalan 3 tanesini dinleyeceğiz. Dostluk konserleri var bunların içinde de. Tiflis Senfoni Orkestrası gelecek. Devlet çok sesli korosuyla Gürcü vokal grupları eşlik edecek kendilerine. Endonezya'dan Jakarta Orkestrası ile beraber Batavia Madrigal Singers, ki onlar bir gün sonra da Acapella koro konseri verecekler, müthiş bir zenginlikle geliyorlar, bölge müzikleriyle. Son olarak da Tataristan'dan Ulusal Senfoni Orkestrası'nı konuk edeceğiz. Solistleri genç bir yeteneğimiz Can Saraç."

"Türk bestecilerinin eserlerinin dünyada ilk seslendirmeleri yer alacak"

Yüksel, festivalin uluslararası işbirliği ve genç sanatçıların gelişimini destekleme hedefi taşıdığını belirterek, "Genç yeteneklerimizi uluslararası değerlerle buluşturup onlara uluslararası arenada farklı konserler sağlamak gibi festival ilkelerini yaşattığımız konserler bunlar." dedi.

Programdaki klasik müzik konserlerine de dikkati çeken Yüksel, şunları söyledi:

"Ensamble Klasik Keyifler konserinde Türk bestecilerin eserleri ve bu festivale özel eser siparişlerimizin dünyada ilk seslendirmeleri yer alacak. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserinde de ilk seslendirmelerimiz var. Ankaralı bestecilerimiz Erberk Eryılmaz ve Onur Türkmen'in eseri yer alacak. Devlet Çok Sesli Korumuz seslendirecek."

Bu festivalde 17 ülkeden 800'ü aşkın sanatçıyı ağırlayacağız. 17 etkinliğimiz var. İlginç bir şekilde 7 de şefimiz var. 7'ler üzerinde bir festival. Ankara Devlet Opera ve Balesi ile 'Jeanne d'Arc Balesi' ve 'La Boheme Operası' bütüncül sanat eseri olarak Ankara'nın Tarihi Salonu'nda Opera Sahnesi'nde olacak. Bir diğer tarihi salonumuz da Resim ve Heykel Müzesi. Orada da farklı ülkelerden oda müziği konserlerimizi gerçekleştireceğiz. Çello, piyano, resitallerimiz, piyano resitallerimiz ve 'Eleguo Guitar Trio' gibi klasik gitarseverlerin çok memnun olacağı etkinliklerimiz var. Aynı zamanda Ankara'nın bir de caz kitlesi vardır. Onlar için de Avusturya'dan ve Amerika'dan iki caz topluluğumuz yer alacak festivalde."

"40. yıla özel dört etkinliğimiz sanatseverlere hediye"

Yüksel, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının ana sponsorluğunda hazırlanan etkinliklere ilişkin, "40. yıla özel dört etkinliğimiz sanatseverlere hediye niteliğinde yerel yönetimin, özel sektörün ve yabancı erkanın destekleriyle davetiyeli olarak gerçekleşiyor. Bilet satış kanallarından istedikleri yerleri seçebilecekler. Tüm sanatseverleri bu festivalin coşkusunu ve 40. yılını kutlamaya çağırıyoruz." dedi.

Festivalin genç sanatçıları destekleme amacına dikkati çeken Yüksel, "Festivalimizin ilk gününden bu yana geleceğin sanatçılarını desteklemek gibi bir geleneği var. Bu kapsamda masterclass, workshop ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. Konservatuvar öğrencilerimiz de her yıl olduğu gibi kimlikleriyle salonlarımıza ücretsiz gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Festival sayesinde yurt dışına eğitime gönderdiğimiz öğrenciler oldu"

Geçmişte organizasyon süreçlerinde ulaşım ve koordinasyon kaynaklı zorluklar yaşandığını, buna rağmen festivalin Türkiye'ye birçok sanatçı ve topluluğu ilk kez getirdiğini belirten Yüksel, etkinliğin kültür sanatın yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sunduğunu söyledi.

Festivalin uluslararası bağlar kurma yönüne dikkati çeken Yüksel, "Festivale gelen sanatçılarla konservatuvar öğrencilerimizin tanışmaları sayesinde yurt dışına eğitime gönderdiğimiz öğrenciler oldu." bilgisini verdi.

Yüksel, geçmişte Türkiye'ye ilk kez gelen birçok önemli sanatçı ve topluluğun Ankara seyircisiyle kurdukları bağı özellikle vurguladığını aktararak, bu kültürel birikimin gelecek yıllarda da artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

4-30 Nisan'da gerçekleştirilecek festivalin programı, çalınacak eserler ve sanatçılara ilişkin detaylara "ankarafestival.com" adresi ile vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.