Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor
23.06.2026 08:40
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Türkiye, yeni haftada etkisini artıracak sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Özellikle Ege ve batı bölgelerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte güneş altında hissedilen değerlerin 45 dereceye ulaşabileceği belirtilirken, İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıklarının 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar orman yangınları riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları bu hafta yeniden yükselişe geçiyor. Özellikle batı bölgelerinde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok ilde termometreler 30 derecenin üzerine çıkacak. Uzmanlar, kuru hava ve artan sıcaklıklar nedeniyle perşembe gününe kadar orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

BATI İLLERİNDE SICAKLIK DAHA DA YÜKSELECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 2 ila 3 derece artacak. İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir'de 34, Aydın'da ise 36 derece ölçülecek. Özellikle İzmir ve çevresinde güneş altında hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Rüzgarın poyraz ve karayel yönlerinden esmesi nedeniyle zaman zaman serinlik hissedilse de yüksek sıcaklıkların etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülebileceğini de duyurdu. Toz taşınımının hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve solunum rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlar için risk oluşturabileceği belirtildi.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

DOĞU KESİMLERDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Son değerlendirmelere göre ülkenin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'in büyük bölümü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
23 HAZİRAN SALI

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor


24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor


25 HAZİRAN PERŞEMBE

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor


26 HAZİRAN CUMA

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor


27 HAZİRAN CUMARTESİ

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor

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Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor - Son Dakika

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