5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler - Son Dakika
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5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan, yaşadığı acıyı paylaşarak gözyaşları içinde bu zor süreci atlatmaya çalıştığını belirterek "Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı.

13.11.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerlerine kapıyı kilitleyip gittiği 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden ve olayla ilgili adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Melisa Akcan, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Olaydan sonra bir akrabamın yanına geldim. Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor" dedi.

AİLERİNİN RIZASI OLMADAN EVLENDİLER

Ayrıca Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni, kendisinin ise lise mezunu olduğu öğrenildi. Hakkında 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Melisa Akcan ile 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama', 'Hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 suç kaydı bulunan Hakan Akcan'ın ailelerin rızası olmadan evlendiği ileri sürüldü.

ÇOCUKLARIN MEZARI ÇİÇEK BAHÇESİ GİBİ OLDU

Öte yandan dün Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedilen kardeşlerin mezarlarına çok sayıda çelenk bırakıldığı, çiçek dikildiği görüldü.

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
Kaynak: DHA

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