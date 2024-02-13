7 ilde eş zamanlı operasyon! 7 organize suç örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı

Güncel

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çeken bir gelişmeye ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-39" operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 117 şüphelinin de kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-39" operasyonlarında;

İstanbul'da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve

Antalya'da Soner TAYYAR,

Kocaeli'de Uğur ÖZGEN,

Samsun'da Sadi YILDIRIM,

Bilecik'te Melik KORKUT,

Kars'ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,

Konya'da Bülent ŞİMŞEK'in ele başı oldukları toplam 7? Organize Suç Örgütü Çökertildi.

117 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.

ÇÖKERTİLEN ÖRGÜTLERİN SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Nitelikli Yağma,

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti,

Kasten Yaralama,

Ölümle Tehdit,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,

Tefecilik,

Çek ve Senet Tahsilatı,

Şantaj,

Fuhuşa Teşvik,

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu;

30 adet ruhsatsız tabanca,

20 adet tüfek ile

Çok sayıda senet ve paraya el konuldu.

"HALKIMIZIN HUZURUNU BOZANLARIN HER AN ENSELERİNDEYİZ"

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.