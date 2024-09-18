8 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 8 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 20 derece olacak.