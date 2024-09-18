8 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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8 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji, 8 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörüyor. Hava sıcaklıkları değişecek.

18.09.2024 09:18
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 8 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 26, en düşük 15; İstanbul'da en yüksek 26, en düşük 19; İzmir'de en yüksek 30, en düşük 20 derece olacak.

8 İlde Sağanak Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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