A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi\'ndeki rakipleri belli oldu
12.02.2026 20:55
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun eşleşmeleri belli oldu. Ay-yıldızlı takımın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.

MİLLİ TAKIMIMIZI BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM TEMSİL ETTİ

Brüksel Fuar Merkezi'nde (Brussels Expo) TSİ 20.00'de düzenlenen kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

TÜRKİYE A LİGİ'NDE YER ALDI

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyonun mücadele edeceği nefes kesecek dev organizasyonda A Ligi'nde yer aldı. Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrılırken, milli takımımız A Ligi'nde 4. torbadan kura çekimine katıldı.

MİLLİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Portekiz efsanesi Beşiktaşlı eski futbolcu Pepe'nin çektiği kura sonucu Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte UEFA Uluslar Ligi'ndeki tüm gruplar:

A Ligi

A1: Fransa, İtalya, Belçika, Türkiye

A2: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

A3: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

A4: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B LİGİ

B1: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Makedonya

B2: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

B3: İsrail, Avusturya, İrlanda, Kosova

B4: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C LİGİ

C1: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

C2: Karadağ, Ermenistan, GKRY, Letonya/Cebelitarık (Galibi)

C3: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

C4: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Malta/Lüxemburg (Galibi)

D Ligi

D1: Cebelitarık/Litvanya (Mağlubu), Malta/Lüxemburg (Mağlubu), Andorra

D2: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

FORMAT VE TAKVİM

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finaller oynayacak. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasına katılacak. A ve B Liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. B ve C Liglerindeki grup birincileri ile D Ligi'ndeki iki grup lideri bir üst lige yükselecek. Ayrıca çeşitli liglerde üçüncü ve ikinci sıradaki takımlar arasında play-off karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Turnuva takvimi ise şöyle:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

  • İsmail Gündoğdu İsmail Gündoğdu:
    Rakipler zor,ama Türkiye ezer geçer 8 17 Yanıtla
  • Sami Yıldız Sami Yıldız:
    zor gurup 19 0 Yanıtla
  • Benvekendim Benvekendim :
    B ligi hayırlı olsun. 15 0 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Bu grupta kaçıncı torbadaymışız 5 1 Yanıtla
    Fevzi Dereli Fevzi Dereli:
    Avrupa uluslar ligi bu,Avrupa şampiyonası falan değil.1.olsan bile bi anlamı olmuyor.sadwce küme düşme küme çık. 1 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    maşallah masallah 2 1 Yanıtla
