AB\'den Suriyeli Gençlere Spor Tesisleri Desteği

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası iş birliğinde yürütülen "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi"nin ikinci aşaması için ek sözleşme imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, proje ile geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik sosyal uyum odaklı tesislerin inşasında yeni bir dönem başlayacak.

Depremde ağır hasar alan ve Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 8 yeni tesis yapılacak. Türkiye'de barınan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik "Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi Projesi"nin ikinci aşaması için ek sözleşme imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankasının (KfW) üst düzey yetkilileri katıldı.

Projenin ilk aşamasında 12 ilde 23 gençlik merkezi ve spor tesisi yapıldı

2020-2025 yılları arasında yürütülen projenin ilk aşamasında 12 ilde toplam 23 gençlik merkezi ve spor tesisi hizmete geçirildi.

Adana, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da inşa edilen 5 gençlik merkezi, 4 spor salonu, 1 yüzme havuzu, 12 futbol sahası ve 1 tenis kortu sayesinde gençler için sosyal ve sportif imkanlar artırıldı.

22,5 milyon avro ek hibe ile 8 yeni tesis yapılacak

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından, bölgedeki gençlik ve spor altyapısında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut projeye ilave kaynak sağlanması için Avrupa Birliği, KfW, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Göç İdaresi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

2025-2028 yılları arasında yürütülmesi öngörülen bu yeni projeyle AB tarafından Türkiye'ye 22 milyon 500 bin avro ilave hibe desteği sağlandı.

FRIT II sonrası dönemde (Post-FRIT) gerçekleştirilen bu destek, Türkiye-AB iş birliğinin somut ve sürdürülebilir örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Yeni finansmanla, özellikle depremden ağır hasar alan ve Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı bölgelerde 4 spor salonu, 3 gençlik merkezi ve 1 spor kompleksi olmak üzere toplam 8 yeni tesisin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu tesislerin 2028 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

İmza töreninde konuşan kurum temsilcileri, projenin ilk fazında elde edilen başarıların ikinci aşama için güçlü bir temel oluşturduğunu, yeni yatırımların da aynı etkiyle sosyal uyuma, gençlerin topluma entegrasyonuna ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacağını ifade etti.