AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu\'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki sivilleri Mısır sınırına iterek hedef almaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin Suriye- Ürdün sınırındaki üssüne yönelik saldırının ardından tüm taraflara Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı.
Borrell, AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı (Gymnich) öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Borrell, toplantıda Afrika'nın içinde bulunduğu durum ve AB için önemi uyarınca kıtaya yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi, Ukrayna'ya verilecek askeri desteğin hızlandırılması, Gazze'deki insani durum ve Orta Doğu'da Kızıl Deniz'in yanı sıra Suriye- Irak hattındaki son gelişmelerin ele alınacağını söyledi.
AB ülkelerinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların askıya alınması, sürdürülmesi ve hatta artırılmasını içeren farklı görüşlere sahip olduğunu belirten Borrell, Gazze'deki insani durumla ilgili ortak tutuma varılması için görüşüleceğini kaydetti.
"İsrail Gazze'nin güneyinde saldırılarını sürdürüyor"
Borrell, İsrail'in devam eden saldırılarının insani durumu daha da kötüleştirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"İsrail Gazze'nin güneyinde saldırılarını sürdürüyor ve insanları Mısır sınırına itiyor. Güneyde Mısır sınırına doğru gittikçe daha da itilen 1 milyon kadar insan var. (İsrail) Güvenli bölgeler olduğunu iddia ediyor ama gördüğümüz bombardımanın sivilleri etkilemeye devam ettiği."
ABD'nin saldırıları
Borrell, ABD'nin, üssünün hedef alınmasının ardından Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla yükselen gerginliğin de bakanların gündeminde olacağını aktararak, "Orta Doğu'da her şey domino etkisiyle birbirine bağlı. Bir sorunu çözmek için diğerini de çözmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
AB Yüksek Temsilcisi, "Tüm tarafları gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.
"Türkiye ile ilişkiler ele alınacak"
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de toplantının ilk kısmında Afrika, ikinci kısmında ise Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını söyledi.
Lahbib, şunları kaydetti:
"Türkiye, NATO içerisinde önemli bir ortak. Orta Doğu'daki son çatışmalarda olumlu rol oynadı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında, tahıl sorununun çözümünde önemli roller oynadı."
AB dışişleri bakanlarının aralıklarla yaptığı gayri resmi toplantılar, siyasi konularda görüş alışverişi platformu niteliği taşıyor. "Gymnich" isimli toplantılarda karar alınmıyor.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz" dedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı - lacivertlilerde birçok isimle yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Lincoln Henrique ise Brezilya Serie A ekibi Bragantino ile anlaştı. Transferi kısa süre içinde açıklanacak olan deneyimli futbolcunun eşi, bir gazetecinin "Lincoln Henrique'nin eşi Ankaragücü'nü istemedi" şeklindeki haberine sert tepki gösterdi.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan Defne Joy Foster'ın ölümünün 13. yılında partnerleri Jess Molho ve Jennifer Boyner, duygusal paylaşımlar yaparak onu anma ve özlem duygularını dile getirdi.
Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın istifası ile bir dönem daha kapandı. Erkan, görevinde sadece 8,5 ay kaldı. Son 5 yılda, 4 Merkez Bankası Başkanı değişti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı. Bu değişiklikle birlikte AK Parti döneminde 7'inci kez başkan değişimi yaşandı. Erkan, 3.5 ay görev yapan Naci Ağbal'dan sonra en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu.
Büyük umutlarla Merkez Bankası'nın başına geçen ve görev gelir gelmez yaptığı faiz artışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hafize Gaye Erkan, dün akşam saatlerinde ani bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Arkasındayız" mesajı verdiği Erkan'ın istifasının perde arkasında neler var? Detaylar haberimizde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-35 Operasyonu'yla haklarında İnterpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 34 yabancı uyruklu DEAŞ üyesi şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün varlıkları ise 6 milyar 252 milyon TL olarak belirlendi.
Zeytinburnu'nda motosikletli maganda üzerinde bulunan silahla önce havaya ateş etti. Ardından da karşı şeritten gelen otomobile silah doğrulttu. O anları ise "8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum" notuyla paylaştı.
Son Dakika › Güncel › AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?