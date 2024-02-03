AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Orta Doğu\'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'deki sivilleri Mısır sınırına iterek hedef almaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin Suriye- Ürdün sınırındaki üssüne yönelik saldırının ardından tüm taraflara Orta Doğu'da gerginliğin tırmanmasından kaçınma çağrısı yaptı.

Borrell, AB Konseyi Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda düzenlenen gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı (Gymnich) öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, toplantıda Afrika'nın içinde bulunduğu durum ve AB için önemi uyarınca kıtaya yaklaşımın yeniden değerlendirilmesi, Ukrayna'ya verilecek askeri desteğin hızlandırılması, Gazze'deki insani durum ve Orta Doğu'da Kızıl Deniz'in yanı sıra Suriye- Irak hattındaki son gelişmelerin ele alınacağını söyledi.

AB ülkelerinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik fonların askıya alınması, sürdürülmesi ve hatta artırılmasını içeren farklı görüşlere sahip olduğunu belirten Borrell, Gazze'deki insani durumla ilgili ortak tutuma varılması için görüşüleceğini kaydetti.

"İsrail Gazze'nin güneyinde saldırılarını sürdürüyor"

Borrell, İsrail'in devam eden saldırılarının insani durumu daha da kötüleştirdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İsrail Gazze'nin güneyinde saldırılarını sürdürüyor ve insanları Mısır sınırına itiyor. Güneyde Mısır sınırına doğru gittikçe daha da itilen 1 milyon kadar insan var. (İsrail) Güvenli bölgeler olduğunu iddia ediyor ama gördüğümüz bombardımanın sivilleri etkilemeye devam ettiği."

ABD'nin saldırıları

Borrell, ABD'nin, üssünün hedef alınmasının ardından Irak ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla yükselen gerginliğin de bakanların gündeminde olacağını aktararak, "Orta Doğu'da her şey domino etkisiyle birbirine bağlı. Bir sorunu çözmek için diğerini de çözmek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Tüm tarafları gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

"Türkiye ile ilişkiler ele alınacak"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de toplantının ilk kısmında Afrika, ikinci kısmında ise Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

Lahbib, şunları kaydetti:

"Türkiye, NATO içerisinde önemli bir ortak. Orta Doğu'daki son çatışmalarda olumlu rol oynadı. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında, tahıl sorununun çözümünde önemli roller oynadı."

AB dışişleri bakanlarının aralıklarla yaptığı gayri resmi toplantılar, siyasi konularda görüş alışverişi platformu niteliği taşıyor. "Gymnich" isimli toplantılarda karar alınmıyor.