ABD Başkanı Trump'tan, Porto Riko'lu Şarkıcı Bad Bunny'nin Super Bowl Gösterisine Tepki: "Bu Gösteri, Ülkemize Atılmış Bir Tokat"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny'nin Super Bowl LX devre arası gösterisini eleştirerek, gösteriyi "ABD'ye atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bad Bunny olarak bilinen Porto Riko'lu şarkıcı Benito Antonio Martínez Ocasio'nun performansını "kesinlikle berbat" ve "şimdiye kadarki en kötü devre arası gösterilerinden biri" olarak tanımladı. Trump, "Bu devre arası şovu denilen karmaşada ilham verici hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Trump paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerden biri! Hiçbir anlamı yok, Amerika'nın büyüklüğüne bir hakaret ve başarı, yaratıcılık ya da mükemmeliyet standartlarımızı temsil etmiyor. Kimse bu adamın ne söylediğini anlamıyor ve danslar iğrenç; özellikle ABD'nin dört bir yanında ve dünyanın her yerinde izleyen küçük çocuklar için. Bu sözde 'Gösteri', her geçen gün yeni standartlar ve rekorlar kıran Ülkemize atılmış bir 'tokattan' ibaret, tarihin en iyi borsa performansı ve 401(k) emeklilik hesapları da buna dahil! Bu karmaşa halindeki devre arası gösterisinde ilham verici hiçbir şey yok ve izleyin, Sahte Haber Medyası buna harika eleştiriler yağdıracak; çünkü gerçek dünyada neler olup bittiğinden haberleri yok. Bu arada NFL, saçma yeni başlama vuruşu (kickoff) kuralını derhal değiştirmeli. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!"

Gösteride, Porto Riko vurgusu ve kültürel mesajlar

Grammy ödüllü sanatçı Bad Bunny, Kaliforniya'nın Santa Clara kentindeki Levi's Stadium'da sahne aldığı performansında, ağırlıklı olarak İspanyolca şarkılar seslendirdi. Gösteride, Porto Riko kültürüne ait unsurlar ön plana çıkarılırken, sanatçı hit parçalarından oluşan bir seçki sundu.

Performansın final bölümünde Bad Bunny, Amerika kıtasındaki ülkeleri güney yarımküredeki Şili'den başlayarak kuzeyde Kanada'ya uzanan bir sıralamayla sahneye taşıdı ve gösteriyi doğum yeri Porto Riko'ya vurgu yaparak tamamladı.

Gösterinin ilk dakikalarında, müzikal geçişlerden birinde Bad Bunny, Super Bowl sahnesine uzanan kariyer yolculuğuna atıfta bulunarak, "Ben asla kendime inanmayı bırakmadım, sen de kendine inanmalısın" mesajını verdi.

Sanatçı, Karayipler'i, özellikle Porto Riko ve Küba'yı simgeleyen şeker kamışı tarlalarını andıran bir sahne dekoru önünde şarkılarını seslendirdi. Gösteride "piragua" olarak bilinen geleneksel buzlu tatlı tezgahı da sahneye taşındı.

Grammy göndermesi ve sürpriz konuklar

Bad Bunny, "BAILE INoLVIDABLE", "NUEVAYoL" ve "DtMF" adlı hit şarkılarını, "La Marqueta" adlı pazarı temsil eden sahne tasarımı önünde seslendirdi. Gösterinin bir bölümünde, sahnedeki küçük bir çocuğa sembolik olarak Grammy Ödülü verdi.

Finalde havai fişekler eşliğinde performansını tamamlayan Bad Bunny'ye, şarkıcı Lady Gaga sahnede eşlik etti. Lady Gaga, "Die With a Smile" adlı parçasının salsa esintili bir versiyonunu seslendirirken, Latin müziğinin önemli isimlerinden Ricky Martin de gösteriye katıldı.

Latin müziği açısından tarihi başarı

Bad Bunny'nin geçen hafta Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü tamamen İspanyolca bir albümle kazanması, müzik dünyasında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu başarı, Latin müziğinin küresel ölçekte ana akımda daha kalıcı ve belirleyici bir konuma yükseldiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD'deki muhafazakar çevrelerden tepki

Bad Bunny'nin Super Bowl LX devre arası gösterisini sunacağının geçen yıl açıklanmasının ardından, sanatçı özellikle muhafazakar çevrelerin hedefi haline gelmişti.

Demokratlar: "Kültürel çeşitliliğe saldırı"

Trump'ın, Bad Bunny'nin Super Bowl devre arası gösterisine yönelik tepkisi, ABD'de siyasetten sanat dünyasına kadar geniş bir kesimin tepkisini çekti. Demokrat Partili siyasetçiler, Trump'ın açıklamalarını "kültürel çeşitliliğe ve çok dilliliğe yönelik bir saldırı" olarak değerlendirdi. Temsilciler Meclisi'nden bazı Demokrat üyeler, sosyal medya paylaşımlarında, İspanyolca performansların Amerikan kültürünün bir parçası olduğunu vurgulayarak, Super Bowl sahnesinin "tek bir dil ya da kültürle sınırlanamayacağını" ifade etti.

Porto Rikolu siyasetçilerden sert yanıt

Porto Rikolu siyasetçiler ve ada kökenli Kongre üyeleri de Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, Bad Bunny'nin performansının Porto Riko kültürünü ve Latin kimliğini görünür kıldığı belirtilerek, Trump'ın eleştirilerinin "ayrıştırıcı ve dışlayıcı" olduğu savunuldu. Bazı isimler, Trump'ın açıklamalarının Porto Riko kökenli milyonlarca ABD vatandaşını hedef aldığını öne sürdü.

Sanat ve müzik dünyasından destek mesajları

Sanat ve müzik dünyasından birçok isim de Bad Bunny'ye destek mesajları paylaştı. Ünlü müzisyenler ve yapımcılar, Super Bowl sahnesinde farklı kültürlerin temsil edilmesini, "ABD'nin çok kültürlü yapısının doğal bir yansıması" olarak değerlendirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Bad Bunny'nin performansının sanatsal ve kültürel açıdan güçlü bir anlatı sunduğu, İspanyolcanın ABD'de milyonlarca kişi tarafından konuşulan bir dil olduğu hatırlatıldı.

Oyuncu Kerry Washington, sosyal medya hesabından, Bad Bunny forması giydiği bir fotoğrafını paylaştı. Washington, fotoğrafın altına, "Benito Bowl benim Super Bowl'um, başka var mı" notunu düştü.

Madonna da Bad Bunny için destek paylaşımında bulundu. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, performansı takdir eden politik figürler arasında yer aldı.

2020 Super Bowl devre arası gösterisi sanatçısı Jennifer Lopez, "Bad Bunny… Sana dünyanın tüm sevgisini, pozitifliğini ve en büyük sarılışını gönderiyorum! Bu gece hepimiz senin arkandayız. Harika bir performans sergileyeceğini biliyorum! Sen benim için oradaydın, ben de seninleyim! Boriqua olmaktan gurur duyuyorum! Dale fuerte Benito. Bunu ancak senin yapabileceğin gibi yap!" ifadelerini kullandı.

2015'te Super Bowl devre arası gösterisinin baş sanatçısı olan Katy Perry, X'te daha duygusal bir mesaj paylaştı. Perry, "Bunu başaracaksın Bad Bunny, gerçek Amerikan rüyasının nasıl göründüğünü dünyaya hatırlat" diye yazdı; mesajına kalp ve futbol emojileri ekledi.

Gösteride sürpriz konuk olarak sahneye çıkabileceği yönünde söylentiler bulunan Cardi B de Bad Bunny'ye desteğini dile getirerek, "ICE'ye karşı duruşu ve savunduğu her şeyle ilgili yaptığı her şeyle gurur duyuyorum" dedi.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira da yaptığı açıklamada, bu anla gurur duyduğunu söyleyerek, "Sadece Latin kültürünü değil, İspanyolca müziğin küresel ölçekte ne kadar önemli hale geldiğini de temsil eden Bad Bunny'nin dünyanın en büyük sahnesinde performans sergileyecek olmasından büyük gurur duyuyorum. Böyle bir performans için mükemmel bir an. İzlemek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sosyal medyada kutuplaşma

Trump'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bir kesim Trump'a destek verirken, çok sayıda kullanıcı performansı savunarak, eleştirilerin politik ve ideolojik saiklerle yapıldığını ileri sürdü.

Bad Bunny ise Trump'ın açıklamalarına ilişkin doğrudan bir yanıt vermedi.

Super Bowl'un kültürel önemi

ABD'de Super Bowl, yalnızca Amerikan futbolu finali olmanın ötesinde; spor, eğlence, reklam ve popüler kültürün kesiştiği en büyük ulusal etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Milyonlarca kişi tarafından canlı izlenen organizasyon, devre arası gösterileriyle küresel ölçekte yankı uyandırmaya devam ediyor.