Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti
Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti

Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti
07.09.2025 15:23
Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti
Haber Videosu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürüldüğü öne sürülen 2 kardeş hayatını kaybetti. Araçla kaçarken kaza yapan şüphelilerden biri hastaneye kaldırılırken diğeri gözaltına alındı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; E.C. ve oğlu A.C. aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu aracı takibe başladı.

Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti

KARDEŞLERİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Baba ve oğlu, Topaç köyü Karapınar yolunda pazardan dönen kardeşlerin yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hasan Gaga:
    ne oldu şimdi baba oğlu katil damgası yedim ahiretleri yandı ölenler de kara toprağa geride kalanlar devam ettirir artık husumeti 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
