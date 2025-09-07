Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; E.C. ve oğlu A.C. aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'nin bulunduğu aracı takibe başladı.
Baba ve oğlu, Topaç köyü Karapınar yolunda pazardan dönen kardeşlerin yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.
Araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı. Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Komşudan kanlı pusu! 2 kardeş hayatını kaybetti
