Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şimdi toparlanma zamanı, enflasyonu düşürme zamanı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salgın, deprem ve dış gelişmelerin Türkiye'nin geçmiş 5 yılını etkilediğini belirterek, "Şimdi toparlanma zamanı, şimdi enflasyonu tek haneli rakama tekrar düşürme zamanı ve yine emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü eski haline ve daha fazlasına getirme zamanı." dedi.
Bartın'ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde partisinin seçim irtibat bürosunu ziyaretinde konuşan Tunç, Abdipaşa'nın altyapısıyla üstyapısıyla daha yaşanılır bir belde olması için çok çalıştıklarını söyledi.
İlçeye, TOKİ'den okullara, futbol sahasından stadyuma ve dere ıslahlarına kadar birçok hizmet verdiklerini aktaran Tunç, "Hepsini Belediye Başkanımız Yaşar Dönmez'le beraber yaptık. Yine yaparız, biz yanındayız, biz destekçisiyiz." diye konuştu.
Tunç, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkeyi geliştirmeye, kalkındırmaya devam edeceklerini vurguladı.
Ülkenin gelişmesi, kalkınması, huzuru ve adaleti için çalışacaklarını dile getiren Tunç, "Milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Terörün her türlüsüyle mücadele ederek, kökü kazınıncaya kadar durmadan yorulmadan çalışacağız. Enerjide bağımsız, savunma sanayinde yerli ve milli imkanlarımızı artırarak güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz. Bu yüzyıl; beldelerimizin, ilçelerimizin, illerimizin de yüzyılı olacak. Gerçek belediyecilikle bu olacak. Gerçek belediyecilik, eser ve hizmet siyasetinin adıdır." ifadelerini kullandı.
Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'den devraldığı İstanbul'u 4,5 yılda yaşanır hale getirdiğini, bunun da AK Parti'nin kurulmasını sağladığını, gerçek belediyeciliğin tüm ülke sathına yayıldığını anlattı.
"Türkiye'nin demokrasi standardını yukarılara taşıdık"
Milletin 17 seçimde tercihini, muhalefetin karalamalarına rağmen AK Parti'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını, muhalefetin dediklerinin doğru olmadığını milletin de gördüğünü belirten Tunç, şöyle devam etti:
"Onlar ne dedi? 'Suriye'ye gitmeyelim. ne işimiz var?' Gitmeseydik orada bir PKK devleti kurulacaktı. 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var?' dediler. Değil mi? Asker gönderirken mecliste 'hayır' oyu verdiler. Libya'ya asker göndermeseydik Libya devletiyle deniz yetki alanları anlaşması yapmasaydık o küresel güçler, Doğu Akdeniz'i, Mavi Vatanımızı işgal ediyorlardı. Mavi Vatanımızda doğal gazımız var, petrolümüz var. Biz onları çıkaracağız. O suda bizim hakkımız var. Bizim denizimiz, Mavi Vatanımız; işgal ettiremezdik. Muhalefet 'Hayır ne işimiz var?' derken, biz Meclis'te askerimizi Libya'ya gönderdik, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kurtardık. 'Bir damla suyu vermeyiz, o da bizim vatanımız' dedik."
Bakan Tunç, muhalefetin, hükümetin yanlış dış politika izlediği konusunda eleştiride bulunduğunu söyleyerek, "Biz onlara fırsat vermedik, siz de fırsat vermediniz. 22 yıldan bu yana dış politikada hakkaniyetli, adaletli, dengeli bir dış politika diyoruz. Mazlumun hakkını savunan, Filistinli mazlumu savunan, 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir politikayla yolumuza devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki bütün engelleri birer birer kaldırmadık mı? Bu ülkede kılık kıyafet özgürlüğü yoktu. Başı kapalı diye üniversitelere öğrencilerimiz sokulmuyordu. Birinci olan kızlarımız diploma törenlerinde kürsülerden atılmıyor muydu aşağıya yaka paça? Öyle bir Türkiye'de değil miydik? O Türkiye'den bugünkü özgürlükçü ortama Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldik. Katsayı meselesinden tutun da diğer birçok özgürlük alanına varıncaya kadar özgürlük alanını genişlettik. Türkiye'nin demokrasi standardını yukarılara taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz anayasa değişiklikleriyle reformlarla sizler bu ülkenin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için destek verdiniz." diye konuştu.
Türkiye'nin yüksek standartlı demokrasiye millet sayesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kavuştuğuna işaret eden Tunç, "Geriye dönmek yok." dedi.
Tunç, AK Parti iktidarları öncesi Türkiye'nin ekonomik durumundan bahsederek, şunları söyledi:
"Biz enflasyonu çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düşürdük. Yine biz düşüreceğiz. 6 Şubat depremiyle ülkenin 11 vilayeti çöktü. Şimdi 700 bin konut yapıyoruz oraya, inşaatları bitiyor, anahtarları teslim ediyoruz. Bu milletin parasıyla hazinedeki parayla inşa ediliyor. Pandemi oldu, 3 yıl kapalı kaldık. Bu gelişmeler, o 90'lı yıllarda başımıza gelmiş olsaydı, o parlamenter sistemin olduğu, krizlerin olduğu, 1,5 yılda bir hükümetlerin değiştiği döneme denk gelseydi bu ülkenin hali nice olurdu. Pandemide 3 yıl boyunca kapalı kaldık, bütün dünya ekonomileri etkilendi. Ardından deprem felaketi, sonrasında dış gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, yanı başımızda bir terör devleti kurulmaya çalışılması, tüm bunlar geçmiş 5 yılımızı etkiledi. Şimdi toparlanma zamanı, şimdi enflasyonu tek haneli rakama tekrar düşürme zamanı ve yine emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü eski haline ve daha fazlasına getirme zamanı."
AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile Abdipaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez'in de konuşma yaptığı programın ardından Tunç, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.
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