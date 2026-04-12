Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan, Hasan Alpargün Apartmanı Davasına Çağrı: "Depremde Kaybettiklerimiz İçin 'Olası Kasta' Sahip Çıkacağız"

12.04.2026 16:33  Güncelleme: 16:53
(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri, Ankara'da yaptıkları basın açıklamasında, Adana'da görülecek Hasan Alpargün Apartmanı davasının duruşması öncesi "olası kast" kararının korunmasını talep etti. Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, "Canımızı aldınız. Geleceğimizi aldınız. Güneşimizi aldınız. Hayatımızı aldınız. Yetmedi, bugün adil yargılanma hakkımızı elimizden almaya çalışıyorsunuz ama şunu bilin, burada aileler canı pahasına bu adaletli yargılanma hakkını savunacaktır. İş nereye giderse gitsin biz giden canlarımıza sözümüzü vermişiz. Tek istediğimiz şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza hukukunun çalışmasıdır" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri, 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nın 20 Nisan'da istinafta duruşmalı olarak görülecek davası öncesinde, Ankara Güvenpark'ta basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına destek için Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da katıldı.

"Sanık Alpargün gazetecilere yıkıma ilişkin 'mukadderat' demişti, bu mukadderat değil olası kasttır"

Açıklamada, "Üç yıldır deprem davalarına ilişkin yürütülen yargılamaların büyük bir kısmı bilinçli taksirle yani 10 yıl, 15 yıl verilecek olan cezalar ile sürdürülüyor. 6 Şubat'ta biz canlarımızı ararken, sanık Alpargün deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçtı. Adana'ya getirildiğinde sanık Alpargün gazetecilere yıkıma ilişkin 'mukadderat' demişti. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Mukadderat değil olası kasttır. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. 27 Eylül 2024'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Alpargün'e enkaza hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için 62 kez müebbet, 34 erkek için ise 865 yıl hapis cezası verdi. Yerel mahkeme sanık Alpargün'ün muhtemel neticeyi göze alıp kabullendiği sonucuna vardı. 'Ne olursa olsun' anlayışıyla hareket ettiğine kanaat getirdiği için olası kastan hüküm kurdu. 21 Şubat 2025'te Adana Bölge Adliye Ceza dairesi, sanığa verilen cezanın, sanık 'insanların ölmesini arzulamamıştır' diyerek hukuka uygun olmayan bir şekilde bozdu. 30 Ekim 2025'te yerel mahkeme bir kez daha Alpargün'e olası kat suçundan ceza verdi" ifadeleri kullanıldı.

"Gerçek suçlular gizleniyor, biz yitirdiğimiz sevdiklerimiz için olası kastın uygulanmasını istiyoruz"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bir Cumhuriyet Savcısının, 6 Şubat depremlerinin 250-300 yılda bir gerçekleşen afetsel nitelikte bir deprem olduğunu savunarak, yerel mahkemenin onlarca sayfalık kararına sadece bir paragrafla itiraz ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Nisan'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde Alpargün Apartmanı dosyası duruşmalı olarak görülecektir. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak dosya içerisindeki gerçeklerle sanığın ikrarını yok sayarak, sanığın yüksek mühendis olduğu gerçeğini dışlayarak baştan savma şekilde hazırlanmış savcının itirazını kabul etmiyoruz. Bu savcı suçu 250-300 yılda bir gerçekleşen nitelikte bir afet olan depreme atmıştır. Oysa 6 Şubat'ın suç ortaklarından AFAD, bu sene yaptığı açıklamasında, 'Türkiye'nin 485 diri fay hattı ile dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığını' belirtmektedir. 'Ülkemizde ortalama her üç yılda bir 6 büyüklüğünde her beş yılda bir 6 büyüklüğünün üzerinde ve her 10 yılda bir ise 7'den büyük deprem yaşanmaktadır' diyorlardı."

20 Nisan'da Adana'da olacağız. Depremde kaybettiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkacağız. Adana Hasan Alpargün davasında çıkan 'olası kast' kararının onaylanması hayati önemdedir çünkü diğer davalarda sorumlular halen bilinçli taksirle öldürmeden yargılanıyor. Gerçek suçlular gizleniyor. Biz yitirdiğimiz sevdiklerimiz için olası kastın uygulanmasını istiyoruz."

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Döne Kaya, İnşaat Mühendisleri Odaları tarafından etkinlik sahiplerine yazılar gönderildiğini belirterek, "Öncelikle biz sadece inşaat mühendislerinin ceza alması için uğraşmıyoruz. Bizler adil bir yargılama istiyoruz. Sorumluluk silsilesinde yer alan  müteahhit, inşaat mühendisi, yapı denetim, kamu görevlileri, belediyedeki çalışanlar, meclis üyesi, bu imara açan her bir meclis üyesi, Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na kadar tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Gezer: "Haberimiz var, mahkemeler üzerinde etkide bulunuyorsunuz"

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Adıyaman Temsilcisi Celal Gezer, resmi kaynakların depremde 53 bin yurttaşın yaşamını yitirdiğini söylediğini ancak bunun doğru olmadığını söyleyerek, "Herkes duysun bu kocaman bir yalandır. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Adıyaman'da yaptığımız sadece iki tane dosya üzerinde yaptığımız çalışmada binin üzerinden insan hayatını kaybetmiştir. Bu kadar insan hayatını kaybetmiş. Bir tane bürokrat istifa etmedi. Bir tane bakan istifa etmedi" dedi.

Mahkemeler üzerinde etkide bulunulduğunu öne süren Gezer, "Bakın canımızı aldınız. Geleceğimizi aldınız. Günümüzü aldınız. Güneşimizi aldınız. Hayatımızı aldınız. Yetmedi, bugün adil yargılanma hakkımızı elimizden almaya çalışıyorsunuz ama şunu bilin, burada aileler canı pahasına bu adaletli yargılanma hakkını savunacaktır. İş nereye giderse gitsin biz giden canlarımıza sözümüzü vermişiz. Tek istediğimiz şey şudur Türkiye Cumhuriyeti'nin ceza hukukunun çalışmasıdır. Engel olmayın. Habersiz olduğumuzu düşünmeyin. Mahkemeler bırakın görevlerini yapsınlar. Türk Ceza Kanunu neyse onunla çalışsın. Bu ülkenin düşmanı mısınız?" diye konuştu.

Karakaya: "İnsanların sevdikleri deprem yüzünden değil, bir katliam sonucu hayatını kaybetti"

KKTC'den Adalet Peşinde Aileleri'ne destek olmak için Ankara'ya geldiğini söyleyen Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da "Bizde de Grand İsias Otel gerçeği ve katliamı var. O binada 72 can, 35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, 26 çocuk öldürüldü. Binlerce insan katledildi. Buradaki halkın, insanların sevdikleri deprem yüzünden değil, bir katliam sonucu hayatını kaybetti. Susmayacağız, unutmayacağız. Hem şampiyon meleklerimizin, hem tur rehberlerimizin, tüm depremde o binalar yüzünden hayatını kaybeden insanlar için, sevdiklerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Şenyaşar: "Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ailelerimizin yanına davet ediyoruz, bu bir samimiyet testidir"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da DEM Parti olarak her zaman hakkın, haklının adalet mücadelesinin yanında olduklarını söyledi.

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçtiğini belirten Şenyaşar, "Mahkeme tarafından adil bir karar verilmediğinden dolayı bugün depremde yakınlarını kaybeden aileler Ankara'dadır. Bu, ülkeyi yönetenler için bir utançtır. 6 Şubat depreminde depremin olduğu günde halkımızın yanındaydık. 11. Yargı Paketi Meclis'te görüşülürken deprem sanıklarına indirim öngören maddenin çıkartılması için aileler deprem mağdurları nöbet eylemi sürdürürken de ailelerimizin yanındaydık. Bugün de ailelerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Kapımız mağdur olan herkese açıktır" sözlerine atıfta bulunan Ferit Şenyaşar, "Bugün bir milletvekili olarak depremde yakını kaybedenlerin, adalet arayanların yanında nasıl durduysak yarın Adalet Bakanı'nın önünde yapılacak açıklamaya da Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ailelerimizin yanına davet ediyoruz. Bu bir samimiyet testidir. Gelsin burada adalet arayan arayanların yanında dursun. Kamu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapsın" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
