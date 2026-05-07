Adana'da cinayet: Kaza süsü verilmiş darp ölümü

ADANA'da kaza yaptıkları minibüste yaralandığı öne sürülen, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden Muzaffer Yanıkkollu'nun (55), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Taşıma ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunan Yanıkkollu'yu, minibüste döverek ölümüne neden olan Oğulcan Güneyer (25) ile arkadaşları Efehan Bolcal (22) ve Berke Aksoy (23), 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaza, 25 Nisan gecesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Osmaniye-Adana istikametinde meydana geldi. Oğulcan Güneyer'in kullandığı 01 F 3875 plakalı minibüs, önünde giden Adil Çelik idaresindeki 42 APT 32 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü Güneyer, içinde arkadaşları Efehan Bolcal ve Berke Aksoy ile Muzaffer Yanıkkollu'nun da bulunduğu aracını durdurmadan Adana'ya doğru yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını ve araçtaki Muzaffer Yanıkkollu'nun yaralandığını öne sürdü. Bunun üzerine jandarmanın eşlik ettiği Güneyer, minibüsüyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

2,72 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI, ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Bilinci kapalı olan Muzaffer Yanıkkollu tedaviye alınırken, 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Arkadaşları Efehan Bolcal ile Berke Aksoy ise herhangi bir tedavi görmeden hastaneden ayrıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneyer, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güneyer'in kullandığı minibüs ise yediemin otoparkına çekildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muzaffer Yanıkkollu 28 Nisan'da hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Muzaffer Yanıkkollu'ya yapılan otopside, vücudunda darp izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, oluş şekli ve aracın hasar durumunu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Ayrıca araçtaki Efehan Bolcal ve Berke Aksoy'un yaralanmaması da şüpheyi artırdı. Öte yandan kaza yapan minibüsteki kamera kayıt cihazının, kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi.

İHALE YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin, taşıma ihalesinden dolayı Yanıkkollu ile Güneyer'in kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu ortaya çıkardı. Birbirinden şikayetçi olmadığı belirlenen tarafların, bu nedenle tekrar kavga etmek için buluşmuş olabileceği değerlendirildi.

GÜRCİSTAN'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Şüphelilerin yeniden yakalanması için karar çıkarılmasının ardından jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. 30 Nisan'da Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan uçağa binen Berke Aksoy'un İstanbul'a gittiği, Gürcistan'a kaçmak için uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan Aksoy, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Jandarma ekipleri, Oğulcan Güneyer'i Adana'da, Efehan Bolcal'ı ise Kayseri'de gözaltına aldı.

KAZADA YARALANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Oğulcan Güneyer, "Efe'yi arayıp, içki içmek için eve çağırdım. Daha sonra araçla Berke'yi almaya gittik. Ceyhan'da bir süre gezdikten sonra tekel bayisinden içki alıp, eve döndük. 3 şişe içki içtikten sonra dolaşmak için tekrar dışarı çıktık. O sırada Muzaffer'i arayıp önce halini hatırını sordum, daha sonra buluşmayı teklif ettim. Bir kebapçının önünden Muzaffer'i aldıktan sonra Adana'ya doğru yola çıktık. Muzaffer araç içindeki koridorda çifte telli oynuyordu. Kazada savrularak uçup, ön cama başını çarptı. Berke, Muzaffer'i koridora yatırdı, ben de direkt hastaneye gittim" dedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ev aramasında kan izlerine rastlandığı, kollarında ve yüzündeki yara izlerinin sorulması üzerine olayı itiraf eden Güneyer, şunları söyledi:

"Olaydan iki gün önce telefonda tartıştığım İ.A., bana ve aileme küfretti. Arkadaşlarım Berke ve Efe'yle buluştuğumuzda bu olaya Muzaffer'in sebep olduğunu söyledim. Alkol alırken onlara, 'Bunu alıp, dövelim mi?' dedim. Onlar da kabul edince Muzaffer ile buluştuk. Araçta alkol alırken tartıştık, Efehan Muzaffer'e yumrukla vurmaya başladı. Daha sonra Berke de arkaya geçip, Muzaffer'e vurmaya başladı. Ben aracı kullanıyordum. Daha sonra aracı sağa çektim ve direksiyona Efehan geçti. Berke ile birlikte Muzaffer'i dövmeye devam ettik. Hareket halindeyken 42 plakalı bir araca çarpınca hareket halindeyken direksiyona ben geçtim ve hastaneye gittik."

TUTUKLANDILAR

İçinde Muzaffer Yanıkkollu'nun darbedildiği minibüsün, kamera kayıt cihazını yediemin otoparkındayken yakınlarıyla birlikte söküp aldıklarını da anlatan Oğulcan Güneyer ile arkadaşları Berke Aksoy ve Efehan Bolcal adliyeye sevk edildi. 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR- Kamera: ADANA,