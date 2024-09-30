8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler - Son Dakika
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8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler

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Adana'da kiracısının 8 yaşındaki erkek torununu istismar eden oto tamircisi, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Şahıs tedavisinin ardından tutuklanırken, kimliği belirsiz kişiler evini taşlayıp duvarlarına da sprey boyayla 'Çocuk tacizcisi', 'Daha 8 yaşında' gibi yazılar yazdı.

30.09.2024 10:19  Güncelleme: 11:17
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Adana'da oto tamircisi M.M. (62), taşınma hazırlığı yapan kiracısının 8 yaşındaki erkek torunu E.B.'ye, iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu M.M.'nin evinin duvarlarına sprey boyayla yazılar yazıp, camlarını taşladı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.M., tutuklandı.

Olay, 1 Eylül'de Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Taşınmak için hazırlık yapan anneannesi F.C.'nin yanına giden E.B., sokakta oynadığı sırada topu üst kattaki ev sahibi M.M.'nin balkonuna düştü. Balkona çıkan M.M., "Gel, topunu vereyim" diyerek E.B.'yi yanına çağırdı. M.M., iddiaya göre, E.B.'ye, cinsel istismarda bulunup, kimseye söylememesi için de tehdit etti. Durumu kimseyle paylaşamayan E.B., 8 Eylül'de olayı anneannesi ve babası O.B.'ye (36) anlattı.

Skandal olayı duyan mahalleli, sapık oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

MAHALLELİ EVİNİ BASTI

Olayı öğrenen mahalleli, oto tamircisi M.M.'nin evini bastı. Kalabalık grup, sokağa çıkan M.M.'ye linç girişiminde bulundu. Polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtulan M.M. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından E.B.'nin ailesinin şikayeti üzerine, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kimliği belirsiz kişiler, M.M.'nin evini taşlayıp, duvarlarına da sprey boyayla 'Çocuk tacizcisi', 'Daha 8 yaşında', 'Adalet sağlanacak' gibi yazılar yazdı.

Skandal olayı duyan mahalleli, sapık oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN"

Çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlatan baba O.B., "Biz, olayı sonradan öğrendik. Narin ve Sıla kızımıza üzülürken, bu olay başımıza geldi. Şimdi oğlum psikolojik tedavi görüyor. Eşi, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadığımızı söylüyormuş komşularına. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Skandal olayı duyan mahalleli, sapık oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce:
    Bunun gibileri "Halk'a" bırakacaksınız ,bakın nasıl ceza veriyor. TCK yetersiz olduğu veya uygulanmadığı için kısa sğre de serbest. 81 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    uyutulmali o.c 41 0 Yanıtla
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