Adana\'da Yeni Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Açılışı

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(ADANA)- Akarcalı Mahallesi'nde tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından düzenlenen açılış törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana'da çok daha büyük işler yapacağız. İkinci metro hattı gibi, tramvay gibi, çok daha büyük hizmetler ve tesisler Adana'yı bekliyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir'deki Akarcalı Mahallesi'nde 27 bin ton asfalt, 5 bin metrekare sathi kaplama, 16 kilometre kanalizasyon hattı, 18 kilometre içme suyu isale hattı yenileme çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu. Hizmetlerin halka sunulması dolayısıyla Akarcalı Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler, muhtarlar ve bölge sakinleri katıldı.

2019'dan sonra ilçede yaşanan olumlu değişim için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür eden Akarcalı Mahalle Muhtarı Şükrü Dişkaya, "2019'da yolumuz yoktu, altyapımız yoktu, suyumuz yoktu. Zeydan Başkan ile başlayan değişim ortada. Mahalleye gelen misafirlerimiz otoban gibi yolların yapıldığını konuşuyor. İnsanca yaşayacağımız bir mahalle ortamını bizlere kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Akarcalı Mahallesine kazandırılan yeni yol ve altyapı hizmetlerinin açılışını yapan Başkan Zeydan Karalar, karşılaştığı yoğun ilgi ve sevgi karşısında mutluluğunu dile getirerek, "Bu canlı, heyecanlı bize güç veren karşılamadan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hiçbir belediye başkanına nasip olmayan bu sevgi, bu güven ve bu destek hepinizin sayesinde bana nasip oldu. Bu sevginin, bu desteğin ve güvenin karşılığını verebilmek için Seyhan Belediye Başkanlığım dönemi ile beraber 11 yıldır gece gündüz çalışıyorum. Doğup büyüdüğüm kentime, çok sevdiğim kardeşlerime hizmet etmenin verdiği huzuru, mutluluğu ve gururu yaşıyorum" dedi.

"Biz insanların gönüllerine yol yapıyoruz"

Başkan Zeydan Karalar, ayrım gözetmeksizin Adana'nın dört bir köşesine hizmet götürdüklerinin altını çizerek, "Her zorluğu aşarak, engelleri atlayarak hizmet etmeye devam ediyorum. Tufanbeyli'nin Kayseri sınırındaki köyüne de, Yumurtalık'ın Hatay'a sınır köyüne de, Kozan'ın en ücra köylerine de hizmet yaptım. Elbette Akarca'ya da hizmet etmeliydim. Akarcalı nüfusu çok ancak hizmeti yok bir yerdi. Suyumuz yok denildi, suyu getirdik. Kanalizasyon yok denildi kanalizasyon yaptık. Ara yollar dahil Yüreğir'de çok sayıda yol yaptık. Bizim sadece asfalt yol yaptığımızı zannediyorlar oysaki biz insanların gönüllerine yol yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok daha büyük hizmetler ve tesisler Adana'yı bekliyor"

Solaklı, Havutlu, Doğankent, Yunusoğlu mahallelerinin de çok yakında sağlıklı altyapıya kavuşacağının müjdesini veren Başkan Zeydan Karalar, ağır borç yüküyle devraldığı Büyükşehir Belediyesi'ni, mali disiplin ve yönetim anlayışı ile dev hizmetleri yapabilir hale getirdiklerini bildirdi. Karalar, "Onurla söylüyorum, Avrupa Konseyi'nin bağımsız jürisi tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Avrupa Konseyi Yönetişim Mükemmeliği Markası Ödülü'nü aldık. Adana'da çok daha büyük işler yapacağız. İkinci metro hattı gibi, tramvay gibi, çok daha büyük hizmetler ve tesisler Adana'yı bekliyor" dedi.

Hizmetlerin açılışı, Başkan Zeydan Karalar, Başkan Ali Demirçalı, siyasiler ve Akarcalı'da yaşayan kadın ve çocuklarla birlikte kurdele kesilerek yapıldı.