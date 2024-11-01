Adıyaman Belediyesi'nin 2025 Yılı Bütçesi Onaylandı… Başkan Tutdere: "Bu Bütçe Depremde Binlerce Şehit Vermiş Adıyaman Halkının Parasıdır"

Güncel

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin 3 milyar 150 milyon TL'lik 2025 yılı mali bütçesi onaylandı. Bütçeye ilişkin konuşan Başkan Abdurrahman Tutdere, "Bu bütçe, deprem yaşamış ve binlerce şehit vermiş Adıyaman halkının parasıdır. Bütçenin her kalemini kuruşu kuruşuna takip etmek hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Adıyaman Belediyesi kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın birinci birleşimi, Başkan Tutdere yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Buna göre, 2025 yılı mali bütçesi 3 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi.

Toplantıda söz alan Başkan Tutdere, şöyle konuştu:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, 2025 bütçemizin tüm gruplarımızın desteğiyle oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu bütçe, deprem yaşamış ve binlerce şehit vermiş Adıyaman halkının parasıdır. Bütçenin her kalemini kuruşu kuruşuna takip etmek hepimizin boynunun borcudur. Bu paraya haram bulaştırmadan, halkımıza hizmet olarak aktaracağız. 2025 yılında bu bütçemizi, şehrimize ve halkımıza en iyi şekilde harcayacağız. Bütçemiz Adıyaman'a, halkımıza ve belediyemize hayırlı olsun."

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

"Halkın seçtiği bir belediye başkanının cezaevine atılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz"

"Önceki gün İstanbul'da yargı eliyle milletin iradesine bir darbe yapıldı. Bir hukukçu olarak, dosyanın da kamuoyuna yansıyan kısmına baktığımızda, bir belediye başkanının hedef alınması ve halkın seçtiği bir belediye başkanının cezaevine atılmasının doğru olmadığını, hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu tür davranışların ülkemizin birliğini, beraberliğini ve barışını bozacağını düşünüyoruz ve yöneticilerimizin bu tür uygulamalardan kaçınmasını, hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Hukuk içerisinde kalarak hareket etmelerini herkesten bekliyoruz. Milletimiz de bunu bekliyor."

Tutdere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin "29 Ekim'de Adıyaman Belediyesi olarak, belki de Adıyaman tarihinde bir ilke imza atarak, halkımızın yoğun katılımıyla coşkulu ve geniş bir kutlamayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bugün burada halkımıza bu makamlarda hizmet edebiliyorsak, bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kadroların bize kazandırdığı bağımsızlık ve Cumhuriyet sayesindedir. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanımız uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutdere'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar ise şöyle:

Halk Ekmek Fabrikası ihalesi

"Geçen hafta, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan ve bizim de web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız, Adıyaman halkının yoğun ilgi ve gündemiyle takip ettiği önemli bir ihalemizi gerçekleştirdik. Halk Ekmek Fabrikası ihalesi tamamlandı. Kriz Koordinasyon Merkezimizin ihaleleri de aynı şekilde kamuoyuna açık olarak canlı yayında gerçekleştirildi. Hayırlı olsun; kısa süre içinde ihaleyi kazanan firma işe başlayacaktır ve umuyoruz ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu tesisleri Adıyaman'a kazandırmış olacağız.

Altyapı ihaleleri

Adıyaman Kalkınma Ajansı tarafından deprem nedeniyle verilen ödeneklerle ilgili ihale süreçleri tamamlandı. 520 milyon TL değerindeki altyapı çalışmalarını üstlenen firmalar, çalışmalarına başladı. Alitaşı Mahallesi, Barbaros, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi Mahallesi ve Karapınar Mahallesi'nde toplam 111 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattı için ihaleler gerçekleştirildi. Firmalarımız bu mahallelerde çalışmalara başladılar. Bu da yaklaşık 520 milyon TL değerinde büyük bir proje; işe başlandığı için mutluyuz. Şehrimize hayırlı olsun, altyapıyı tamamlayıp önümüzdeki dönemde üstyapı çalışmalarını hızla gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Veteriner Müdürlüğümüz de kendi imkanları ve çalışma arkadaşlarının desteğiyle, 5 dönümlük bir alanda hayvan barınağı oluşturdu. Veteriner Müdürlüğü'müz ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İçme suyu hatlarındaki onarımlar

Geçen hafta, içme suyu hattımızda deprem nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Su İşleri Müdürlüğü'müz, Emlak Konut'un desteğiyle 5 kilometrelik hattın hasarlı noktalarını onardı. Çalışmalar 24 saat sürdü ve ekiplerimiz sabaha kadar soğukta başarılı bir şekilde tahribatı giderdiler. Bu süreçte emeği geçen tüm su işleri ekibimize teşekkür ediyorum. Geçici bir su kesintisi yaşadık, ancak bu bakım çalışmasını yapmak zorundaydık, aksi takdirde kış koşullarında bu hasarı gidermek mümkün olmayacaktı.

"400 yataklı hastaneye alternatif bağlantı yolu haftaya açılacak"

Fen İşleri Müdürlüğü'müz ise şehrin dört bir yanında yama çalışmaları yapıyor. Mersin Caddesi'ni asfalt için hazır hale getiriyoruz. Hastaneye alternatif bir yol açmak üzere taşınmaz sahipleriyle uzlaşmaya vardık, marangozlar bölgesinden yeni bağlantı yolu açılacak. Önümüzdeki hafta bu yolu trafiğe açarak bölgedeki sıkışıklığı gidereceğiz. Su İşleri ve Fen İşleri müdürlüklerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Fransa seyahati ve IFRI daveti

Fransa'da birçok düşünce kuruluşu, sivil toplum örgütü, önde gelen gazeteciler ve bilim insanlarının katıldığı bir Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldım. Burada bir saat boyunca Adıyaman'ı konuştuk. Gerçekten Avrupa'nın göbeğinde, Fransa'nın kalbinde Adıyaman'ın tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve burada sağlanan huzur ve barış ortamını anlattık. Fransızlar Adıyaman'la ilgili oldukça güzel bir rapor hazırlamışlar ve Adıyaman'daki demokrasi ve kardeşlik ortamını 'Adıyaman Modeli' olarak tüm dünyaya tanıtacaklarını söylediler. Bu bizim için gurur verici bir durum. Toplantı, şehrimizin tanıtımına ve bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak oldukça yararlı bir etkinlik oldu. Bu vesileyle ayrıca, içme suyu şebekemize destek sağlayan Fransız Kalkınma Ajansı yetkilileriyle de bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine, hem Adıyaman halkı hem de sizler adına teşekkür etme fırsatı buldum. Bildiğiniz gibi, Adıyaman için 120 milyon Euro'luk bu önemli projeye katkı sağladıkları için Fransız Kalkınma Ajansı'na bir kez daha teşekkür ettik.

Çin ziyareti

Önümüzdeki hafta pazartesi günü bir Çin seyahatimiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'nın desteğiyle, CHP Belediye Başkanları olarak Çin'e gideceğiz. Özellikle lastik tekerlekli tramvay olarak tanıdığımız bir toplu taşıma aracının üretim tesislerini ziyaret edeceğiz. Burada, Atatürk Bulvarı'na uygun toplu taşıma araçlarının temini ve alımı için gerekli girişimlerde bulunacağız; bu konuda fizibilite çalışmalarımızı önceden yaptık ve yollarımızın uygun olduğunu tespit ettik. Bu ziyaretlerimizin masrafları hakkında da bilgi vermek isterim: Fransa'daki ziyaretimizin masrafları davet eden kuruluş tarafından karşılandı. Çin ziyaretimizde ise masrafların bir kısmı davet eden kuruluş tarafından, bir kısmı ise tarafımızdan karşılanacak."