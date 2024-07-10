AFAD Başkanı Erzurum'da sel incelemelerinde bulundu - Son Dakika
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AFAD Başkanı Erzurum'da sel incelemelerinde bulundu

AFAD Başkanı Erzurum\'da sel incelemelerinde bulundu

AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un selden etkilenen güney ilçelerinde incelemelerde bulundu. Memiş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ikazının turuncuya dönebileceğini belirterek dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ve araçların zarar gördüğü Tekman ilçesinde de incelemelerde bulunan Memiş, can kaybını önlemek için tedbirli olduklarını ifade etti. Ayrıca, yapılaşmanın dere yataklarına yapılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, AFAD'ın risk azaltma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

10.07.2024 16:31
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AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'un selden etkilenen güney ilçelerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Memiş, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ikazı turuncuya dönebilir. O yüzden dikkati elden bırakmamalıyız" dedi.

Karadeniz gezisinin ardından dün gece Erzurum'a gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, bugün, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, DSİ 8'inci Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ile sel nedeniyle ev, ahır, tarım arazisi ile araçların zarar gördüğü Tekman ilçesi kırsal Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde 3-4 gündür yağışların etkili olduğunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'sarı' kodla yağış ikazı verildiğini hatırlatan AFAD Başkanı Okay Memiş, sarı kodun turuncu ve kırmızıyla mukayese edildiğinde riskin çok büyük olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Memiş, açıklamasında, "Gün içerisinde saatler içerisinde sarı ikaz turuncuya da dönebilir. O yüzden biz dikkati hiç elden bırakmadan AFAD olarak diğer paydaşlarımızla beraber muhtemel sel ve su baskınlarına karşı can kaybını önlemek için tedbirliyiz. Karadeniz'deki Giresun, Trabzon ve Rize'de de sarı ikazlar vardı. Samsun ve Ordu'da turuncu ikaz varken, Doğu Anadolu'nun Erzurum'dan Van'a kadar olan kısımlarında sarı ikazlar devam ediyor. Samsun'da özellikle Ordu sınırında Terme Çayı'nın taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı ancak alınan tedbirler neticesinde herhangi bir can kaybıyla karşılaşmadık. Bununla birlikte Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 83 yaşındaki bir teyzemiz, aslında ailesinin ve çocuklarının da kendisini ikaz etmesine rağmen bendin üstünden taşan sudan karşıya geçebileceğini zannetti, maalesef suya kapılarak hayatını kaybetti" diye konuştu.

Erzurum'un Tekman ilçesi Dalsöğüt Mahallesi'nde etkili olan sağanağın derede hasara yol açtığını kaydeden Memiş, herhangi bir can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Mahallede 4 ahır ve 3 konutun zarar gördüğünü, 18 küçükbaşın öldüğünü ve 2 aracın da ağır hasarlı olduğunu hatırlatan Memiş, "Tekman'ın Hamzalar Mahallesi'nde ise 6, Kalaycı Mahallesi'nde de 2 aracın hasar gördüğünü tespit ettik. Karaçoban, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Uzundere ve İspir ilçelerimizde de can kaybı yok ancak yer yer altyapı hasarları mevcut" dedi.

'CAN KAYIPLARI YAŞIYORUZ'

Sellerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Memiş, şunları söyledi:

"Erzurum'un Karayazı ilçesinde suya kapılan Yakup Eren, 200-250 kişilik ekiple aranarak, cansız bedenine Ağrı'nın Tutak ilçesinde ulaşıldı. 15 santim debinin üzerindeki kuvvetli debideki su, insanların ayaklarını, 35 santimin üzerindeki debideki su da araçların yerden tekerlerini kesebiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız ikazlara uysunlar. Bazen göz göre göre, oradaki durumu gördüğü halde, 'Karşıdan karşıya geçebilirim' zannediyor ama geçemeyip, sele kapılıp gidiyor. Selde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Can kayıpları yaşıyoruz. Ayrıca burada gördüğümüz gibi yapılaşmanın, şehirleşmenin ve konutların bu dere yataklarına yapılmaması gerekiyor. Orta ölçekli 2 göleti 1 yılda dolduracak su 2 saatte geldi. AFAD olarak 111 iş makinesi (ekskavatör) satın aldık. DSİ Genel Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle Türkiye'nin bütün derelerini, böyle riskli dereleri ıslah etmeye başladık. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak, bu çalışmalar devam edecek ve inşallah bu bölgeye de gelecek. Bu çalışmalar ve risk azaltma çalışmaları da artarak devam edecek."

Kaynak: DHA

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