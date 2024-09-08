Ağustos'ta En Çok Satılan Araçlar - Son Dakika
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Ağustos'ta En Çok Satılan Araçlar

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2023 yılı Ağustos ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,8 artış göstererek 90.134 adede ulaştı. Fiat, 11.135 adetle en fazla satış yapan marka olurken, Renault ve Ford sırasıyla 9.742 ve 8.159 adetle onu takip etti. Otomobil satışında en çok tercih edilen marka ise 8.626 adetle Renault oldu. Hafif ticari araç segmentinde ise Ford, 5.814 adetle başı çekti.

08.09.2024 11:16
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford şeklinde sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi.

Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ağustosta 5 bin 814 ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 375 ile Fiat, 2 bin 210 ile Peugeot izledi.

Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel, 1720 adetle beşinci oldu.

Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM

ALFA ROMEO

4444

004444
ALPINE

00

0000
ASTON MARTIN

11

0011
AUDI

1.9011.901

001.9011.901
BENTLEY

11

0011
BMW

1.6891.689

001.6891.689
BYD

6969

006969
CHERY

3.6433.643

003.6433.643
CITROEN

2.5152.515

1.8251.82504.3404.340
CUPRA

733733

00733733
DACIA

2.4922.492

002.4922.492
DFSK

7676

27270103103
DS

9595

009595
FARIZON

11011
FERRARI

22

0022
FIAT6.728326.7602.0902.2854.3758.8182.31711.135
FORD02.3452.3452.8162.9985.8142.8165.3438.159
HONDA

2.4812.481

002.4812.481
HONGQI

11

0011
HYUNDAI2.3951.7594.154

1481482.3951.9074.302
ISUZU

0232125357232125357
IVECO

0

1751750175175
JAECOO

621621

0621621
JAGUAR

33

0033
JEEP

351351

00351351
KARSAN

04

4404
KG MOBILITY – SSANGYONG

507507

66660573573
KIA

2.0942.094

6602.1002.100
LAMBORGHINI

11

0011
LAND ROVER

500500

000500500
LEAPMOTOR

1414

001414
LEXUS

6666

006666
MASERATI

2525

002525
MAXUS

0

22022
MERCEDES-BENZ

2.2982.298

1.2161.21603.5143.514
MG

1.4701.470

001.4701.470
MINI

247247

00247247
MITSUBISHI

33

00033
NETA

00

0000
NISSAN

2.1382.138

002.1382.138
OPEL

3.5953.595

1.7201.72005.3155.315
PEUGEOT

2.8402.840

2.2102.21005.0505.050
PORSCHE

7878

007878
RENAULT6.1052.5218.626

1.1161.1166.1053.6379.742
SEAT

717717

00717717
SERES

00

0000
SKODA

3.2303.230

003.2303.230
SKYWELL

2323

002323
SMART

0

0000
SUBARU

1717

001717
SUZUKI

250250

00250250
TESLA

1.0501.050

001.0501.050
TOGG601

601

06010601
TOYOTA1.6031.0862.689

4574571.6031.5433.146
VOLKSWAGEN

5.2845.284

1.3271.32706.6116.611
VOLVO

948948

00948948

TOPLAM: 17.43251.85669.2885.14215.70420.84622.57467.56090.134
* Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.

Kaynak: AA

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