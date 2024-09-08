Ağustos'ta En Çok Satılan Araçlar

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Ford şeklinde sıralandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti.

Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında ilk 5 marka

Otomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi.

Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Lüks otomobil satışları

Toplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise Ford ağustosta 5 bin 814 ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 375 ile Fiat, 2 bin 210 ile Peugeot izledi.

Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel, 1720 adetle beşinci oldu.

Ağustos ayında markaların satış rakamları şöyle:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM ALFA ROMEO 44 44 0 0 44 44 ALPINE 0 0 0 0 0 0 ASTON MARTIN 1 1 0 0 1 1 AUDI 1.901 1.901 0 0 1.901 1.901 BENTLEY 1 1 0 0 1 1 BMW 1.689 1.689 0 0 1.689 1.689 BYD 69 69 0 0 69 69 CHERY 3.643 3.643 0 0 3.643 3.643 CITROEN 2.515 2.515 1.825 1.825 0 4.340 4.340 CUPRA 733 733 0 0 733 733 DACIA 2.492 2.492 0 0 2.492 2.492 DFSK 76 76 27 27 0 103 103 DS 95 95 0 0 95 95 FARIZON 1 1 0 1 1 FERRARI 2 2 0 0 2 2 FIAT 6.728 32 6.760 2.090 2.285 4.375 8.818 2.317 11.135 FORD 0 2.345 2.345 2.816 2.998 5.814 2.816 5.343 8.159 HONDA 2.481 2.481 0 0 2.481 2.481 HONGQI 1 1 0 0 1 1 HYUNDAI 2.395 1.759 4.154 148 148 2.395 1.907 4.302 ISUZU 0 232 125 357 232 125 357 IVECO 0 175 175 0 175 175 JAECOO 621 621 0 621 621 JAGUAR 3 3 0 0 3 3 JEEP 351 351 0 0 351 351 KARSAN 0 4 4 4 0 4 KG MOBILITY – SSANGYONG 507 507 66 66 0 573 573 KIA 2.094 2.094 6 6 0 2.100 2.100 LAMBORGHINI 1 1 0 0 1 1 LAND ROVER 500 500 0 0 0 500 500 LEAPMOTOR 14 14 0 0 14 14 LEXUS 66 66 0 0 66 66 MASERATI 25 25 0 0 25 25 MAXUS 0 2 2 0 2 2 MERCEDES-BENZ 2.298 2.298 1.216 1.216 0 3.514 3.514 MG 1.470 1.470 0 0 1.470 1.470 MINI 247 247 0 0 247 247 MITSUBISHI 3 3 0 0 0 3 3 NETA 0 0 0 0 0 0 NISSAN 2.138 2.138 0 0 2.138 2.138 OPEL 3.595 3.595 1.720 1.720 0 5.315 5.315 PEUGEOT 2.840 2.840 2.210 2.210 0 5.050 5.050 PORSCHE 78 78 0 0 78 78 RENAULT 6.105 2.521 8.626 1.116 1.116 6.105 3.637 9.742 SEAT 717 717 0 0 717 717 SERES 0 0 0 0 0 0 SKODA 3.230 3.230 0 0 3.230 3.230 SKYWELL 23 23 0 0 23 23 SMART 0 0 0 0 0 SUBARU 17 17 0 0 17 17 SUZUKI 250 250 0 0 250 250 TESLA 1.050 1.050 0 0 1.050 1.050 TOGG 601 601 0 601 0 601 TOYOTA 1.603 1.086 2.689 457 457 1.603 1.543 3.146 VOLKSWAGEN 5.284 5.284 1.327 1.327 0 6.611 6.611 VOLVO 948 948 0 0 948 948 TOPLAM: 17.432 51.856 69.288 5.142 15.704 20.846 22.574 67.560 90.134 * Tesla markasına ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.

Kaynak: AA