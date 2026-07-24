Ahbap soruşturması gazetecilere sıçradı: Özlem Gürses ile Ruşen Çakır ifade için adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Özlem Gürses ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

"SORULARI YANITLAMAYA GELDİK"

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen ve derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur dahil 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dün, gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya, ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti.

"SORULARI YANITLAMAYA GELDİK"

İfadeye çağrılan 6 isimden ifade vermek için bugün adliyeye gelen ilk isim ünlü gazeteci Özlem Gürses oldu. Gürses, savcılığa çıktığı sırada gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara, "Savcı bey bilgimize başvurmak istemiş. Kendisine soruları yanıtlamaya geldik" dedi.

BUGÜN İFADE VERECEKLER

Alınan bilgiye göre, ifadeye çağrılan diğer isimlerden gazeteciler Fatih Altaylı ve Ruşen Çakır ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan’ın da bugün adliyeye gelerek ifade verecek.

4 İSİM DAHA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında daha önce de ünlü gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal ile şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ve avukat Feyza Altun, bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulmak için savcılığa çağrılmıştı. Dün, Ece Üner, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter, avukatlarıyla birlikte dün İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

ÖYKÜ SERTER: BÖYLE DERNEKLERE İTİBAR ETMEM

Öykü Serter, savcılıkta verdiği ifadede, "Herhangi bir şekilde insanları Ahbap'a veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmedim, sevk etmedim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Prensip olarak da yardımlarımı bizzat yardım sahibi insanlara ulaştırmayı tercih ederim. Haluk Levent ile ilgili çok eskiden hakkında dolandırıcılık haberi çıktığını biliyorum. Şahsen de bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Haluk Levent ile herhangi bir kişisel ilişkim hayatımın hiçbir döneminde olmadı. Kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim veyahut para alışverişi olmadı. Aynı şekilde Ahbap isimli dernekle de bu tür bir ilişkim olmadı. Ben Ahbap derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım" dedi.

İŞTE ECE ÜNER: KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM

Ece Üner, ifadesinde, "Ben o dönemde AFAD da bizim Ahbap da bizim şeklinde paylaşımda da bulunmuştum. Bu açıklamadaki amacım ülke olarak içinde bulunduğumuz durumda birlik ve beraberlik mesajı vermekti. Şahsen Ahbap Derneğine bir bağışta bulunmadım. Aynı şekilde gerekli görülmesi halinde banka hesap hareketlerim incelenebilir. Geldiğimiz noktada ben de diğer insanlar gibi yapılan bağışların kaynağının sorgulanması konusunda yine aynı şekilde sosyal medya hesabımdan sürecin şeffaflıkla yürütülmesi gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundum. Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması sebebiyle ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım" ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL: PİŞMANIM

Fatih Portakal ise ifadesinde şunları söyledi:

"Bana sormuş olduğunuz dernek 2017 yılında kurulmuş ve kamuoyu nezdinde pozitif bir algıya sahip olan bir dernektir. Kuruluş aşamasından 6 Şubat depremine kadar bu dernek hakkında dernekler kanununa muhalefet veya başkaca bir konuda adli ya da idari herhangi bir soruşturma yapılmamıştır. Ben de deprem döneminde ihtiyacı olan insanlar ile yardım yapmak isteyen insanları bir araya getirebilmek adına o günkü şartlar da belirgin şekilde bu yardım faaliyetlerinde öne çıkan Ahbap derneğine bağış yapılabileceklerini söyledim ancak Ahbap derneğinin yanı sıra devlet kurumları olan AFAD ve Kızılay'ın da yayınlamış olduğu ihtiyaç listesini de programlarımda paylaştım.

Ben yardımlarımı doğrudan ihtiyacı olan kişilere bizzat yapıyorum. Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkim veya aramızda bir para alışverişi söz konusu olmamıştır. Ben yapmış olduğum yayınlarda Babala TV ve Ahbap üzerine beyanlarda bulundum ve yayınlarımda bu kişilere yer verdim ancak buradaki kastım toplanan yardımların insanlara ulaştırılmasına yardımcı olmaktı. Bu şahıslara sınırsız bir güvenim söz konusu değildi. Ben Ahbap derneğine deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım."