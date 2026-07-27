Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasında 4'üncü dalga operasyon gerçekleştirildiği açıkladı. Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran dahil 13 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama yapan Gürlek, "Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 4'üncü dalga operasyonun gerçekleştirildiğini ve 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

HÜSEYİN BAŞARAN GÖZALTINDA

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, gözaltına alınan 13 şüpheli arasında Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran'ın da yer aldı. 

Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Hüseyin Başaran

HÜSEYİN BAŞARAN OPERASYONU BAŞLATAN İSİM OLARAK BİLİNİYOR

Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında başlatılan soruşturma, iş insanı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent'e 60 milyon dolar değerinde çok sayıda gayrimenkul ve taşınmaz devrettiği, ancak karşılığında ödeme alamadığı veya dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu ve şikayet dilekçesi üzerine tetiklenmişti.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN 13 KİŞİ

  • Hüseyin Başaran – Başaran Holding A.Ş. sahibi
  • Ayhan Demir – Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi
  • Nejdet Kuy – Pegas Global A.Ş. yetkilisi
  • Murat Yaren – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi
  • Ayhan Çevik – Hamle İnşaat A.Ş. yetkilisi
  • Recep Demir – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi
  • Emre Saral – Power İnşaat A.Ş. yetkilisi
  • Faruk Koç – Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi
  • Sibel Kaya – Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası
  • Muhammed Ali Yılmaz – Mays Grup yetkilisi
  • Deniz Şimşek – Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü
  • Orhan İnan
  • Ali Demirhan

"BAĞIŞLARI İSTİSMAR EDENLERE VE YASA DIŞI AĞLARA KARŞI KARARLI MÜCADELE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile tam koordinasyon halinde çalıştıklarını belirten Adalet Bakanı Bakan Gürlek, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden yapılara, faili meçhul olayları karartmaya çalışanlara ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde üç ayrı merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AHBAP'IN TÜM MAİL VE TİCARİ İLİŞKİLERİ İNCELENİYOR

Bakan Gürlek'in açıklamaları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonların detayları şu şekilde tabloya yansıdı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir.

Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimize, Erzurum ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Devletimiz; vatandaşlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere emanet ettiği bağışların hesabını sormakta, yıllar geçse de faili meçhul ve karanlıkta kalan olayların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta, gençlerimizin geleceğini yasa dışı bahis ve suç örgütlerinin insafına bırakmamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle; İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde, milletimizin huzurunu hedef alan suç ve suç örgütlerine karşı hukukun gücünü tavizsiz biçimde ortaya koymaya devam edeceğiz."

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Son Dakika Güncel Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • yüksel altun yüksel altun:
    Süslü Sülo vardı onu unutmayın. 0 2 Yanıtla
  • yavuz selim ko yavuz selim ko:
    Kazın ayağı nasıl bi açıklasanızda bizde öğrensek iyi olur 0 1 Yanıtla
  • kurum.nil.idil@gmail.com [email protected]:
    Yolsuzlukla mücadele ediyoruz imajı verilmeye çalışıyorlar lakin kazın ayağı öyle değil 0 1 Yanıtla
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