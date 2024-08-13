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Ahlat'ta 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı' toplantısı yapıldı

Bakan Yardımcısı Varank:

" Van Gölü'nü koruyup bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevi"

BİTLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı' toplantısına katılarak, "Van Gölü'nü koruyup bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevi" dedi.

Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın değerlendirme toplantısı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın 6'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakanlık olarak bazı havzalarda özellikle eylem planı kapsamında hem koruma hem de kullanma dengesini gözeterek takip ettikleri projelerinin bulunduğunu anlatan Varank, "Ama Van Gölü bunların en büyüğü ve en anlamlısı. Yıllar önce Murat Zorluoğlu Van Valisiyken buraya geldiğimizde, Van bir eylem planı çerçevesinde takip edilsin sadece bir ilin atık su arıtması veya çevre projelerinin tamamlanması yetmez ve havza bazlı takip edelim kararı alınmıştı. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, böyle birçok büyük çevre projesini desteklediği gibi bu projeyi de destekledi. Bu projeyi gerçekten yakından takip ederek hep birlikte bu projeyi bugünlere getirdik" diye konuştu

Bu konuda artı ve eksilerin bulunduğu, bazı konularda çok başarılı olduklarını, bazı konularında takip edildiğini belirten Bakan Yardımcısı Varank, kısa sürede çevre, atık su ve diğer tüm başlıklarla ilgili yapılan çalışmaları tamamlayarak işin sürdürülebilirliğine gelmek istediklerini söyledi. Varank, " Türkiye'de birçok afete gittik. Bu afetlerin herhalde yüzde 90'ından fazlası iklimle ilgili değişiklikten kaynaklanan afetlerdi. Bunların bir maddi karşılığı yoktur. Yani ne kayıplar geri döner ne de burada tarih olan doğa geri döner. İklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden birindeyiz. Yani Türkiye Akdeniz iklim bölgesinde. Akdeniz iklim bölgesinde sıcaklık artışı 1,5 santigrat dereceyi geçmiş durumda ve bunu hepimiz de hissediyoruz. Ankara'da bile çok sıcak bir yaz yaşanıyor. 13 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Böyle bir sıcağı ilk defa görüyorum. Artık kışın kar yağmıyor. Giderek artan sıcaklıklarla baş etmek için eylem bazlı takip etmemiz gereken havzalar var" ifadelerini kullandı.

Kendi bakanlıklarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak takip ettikleri havzalarda bu işi istikrarlı takip ettirerek sürdürülebilirliğini sağlamak gerektiğini dile getiren Varank, çalışmaların sürdürülebilir olması gerektiğini aktardı. Varank, "Bugün biten atık su arıtma tesisini 20 yıl sonra aynı şartlarda çalıştıramıyorsanız bunun bir anlamı yok. Yaptığımız yatırımları doğru düzgün çalıştırarak çevreye en az zararı vererek büyümeye çalışan ve gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bu sebeple çevreyi koruyarak büyümeyi hızla devam ettireceğiz. Doğunun incisi Van ve Van Gölü gerçekten burada bir kıymet ve değer. Van Gölü'nü gördüğümde burası deniz dedim. 2,5 saatten fazla yol geldik ve git git bitmedi. Burası bir deniz, göl değil. Gölden büyük bir ölçeği var. Çok güzel doğası var. Bu doğayı koruyarak bizden sonraki nesillere aktarmak hepimizin görevi" şeklinde konuştu.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise Van Gölü ve Van Gölü Havzası'nın tamamında bölgenin ekonomik gelişmesini sağlamak, çevre koruma kültürünü artırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı oluşturulduğunu söyledi. Karaömeroğlu, "Havzada yer alan bölgemizde önemli doğal potansiyele haiz olan alanlar koruma altına alınmış, son olarak ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü ve çevresi, Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillenmiştir. Yapılan bu çalışmayla Van Gölü ve çevresinde kontrolsüz yapılaşmayı önlemek amaçlanmış, bir yandan koruma sağlanırken diğer taraftan da kullanım dengesi için kontrollü bir yol benimsenmiştir. Havza Koruma Eylem Planı kapsamında Bitlis ve Van illerimizde atıkların yönetimine özel önem verilmiş, atık su arıtma tesislerinin verimli çalışmasının sağlanması, sıfır atık seferberliğiyle düzenli depolama ve geri kazanım tesislerinin faaliyete alınarak çöp sorununun tamamen ortadan kaldırılması, yine yöremizin başlıca geçim kaynağı olan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların kontrol altına alınmasına yönelik önemli gelişmeler sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan ilçelerinde atık su arıtma tesislerinin eksiklikleri tespit edildiğini kaydeden Karaömeroğlu, sağlanan kaynakla bu tesislerin bakım onarım çalışmalarında önemli bir ilerleme sağlandığını ifade etti. Karaömeroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece atık yönetimi değil, liman temizliği, çevresel farkındalık eğitimleri, dere ıslahı ve eylem planındaki diğer tüm başlıklarda eş zamanlı paydaş kurum ve kuruluşların işbirliğiyle çalışmalara hız verilmesi, toplumun bu çalışmalara dahil edilerek farkındalık oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Yapılan çalışmaların, verilen emeklerin ve harcanan kaynakların amacına ulaşarak bölgenin cazibe unsurlarından olan güzel Van Gölümüzün gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılmasını temenni ederim."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise Van Gölü'nün sadece Vanlıların ve Bitlislilerin değil, bütün Türkiye'nin önem verdiği bir değer olduğunu ifade etti. Gelecek nesillere güzel bir Van Gölü bırakmayı ahdettiklerini kaydeden Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ahlat'ta yeniden bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Van Gölü sadece Vanlıların, sadece Bitlislilerin değil bütün Türkiye'nin önem verdiği bir değerimiz. Uygulamaya aldığımız 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı', Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın himaye ettiği bir proje, bir program. O günden beri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın büyük emekleriyle bugüne kadar çok önemli bir mesafe kat edildi. Ayrıca yerelde de belediye başkanlarımızın, kurum amirlerimizin, ilgililerin çok büyük gayretleri oldu. Ben burada emek veren başta Emine Erdoğan hanımefendiye, bakanımıza, bakan yardımcılarımıza ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu emeklerle bu noktaya gelindi, sürdürülebilir bir program yapmaya çalıştık, arkasını bırakmadık. Çevre ekibi sahada takip etti, 3 ayda bir sahadaki tespitleri yaptı ve değerlendirmeyi gerçekleştirdi ve biz Ankara'da da burada da bu takibi gerçekleştirdik. İnşallah gelecek nesillere güzel bir Van Gölü bırakmayı ahdettik. İnşallah yılmadan usanmadan, yorulmadan devam edeceğiz. Geri dönüşler de aslında güzel. Dün akşam bir ortamda oturduğumuzda 'Van Gölü suyu bu sene daha temiz' denildi. İnşallah seneye daha da temiz hale gelecek. İnşallah bu projeyi sürdürülebilir bir şekilde ileriye doğru hem koruyacağız, hem temizleyeceğiz hem de eksiklerimizi bitirmiş olacağız" diye konuştu.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Van Gölü'nü ve Van Gölü Havzası'nda bulunan şehirlerin geleceğini konuşmanın ve planlamanın önemli olduğunu dile getirdi. Van Gölü Koruma Eylem Planı'nın, Emine Erdoğan'ın bir projesi olduğunu kaydeden Gülmez, "Bu doğayı ve toprakları önemsediğini biliyoruz, bundan gurur duyuyoruz. Bu projenin bir paydaşı olarak elimizden gelen her gayreti göstermeye kendimizi memur görüyoruz. Sakin şehirler arasında yerini alan Ahlat, gayretlerimizden daha fazlasını hak ediyor. Van Gölü'nün en güzel kıyıları arasında bulunan sahillerimizi, gelecek nesillere daha temiz şekilde bırakabilmemiz için bakanlığımızın temiz enerji olarak gördüğümüz GES ve diğer projelerle bizleri desteklemesi çok kıymetlidir" dedi.

Basına kapalı devam eden toplantıya, bakanlık yetkilileri, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili kurum amirleri katıldı.