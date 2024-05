Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika\'ya göçün 60. yılı vesilesiyle Türk toplumuna hitap etti

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı vesilesiyle başkent Brüksel'de Türk toplumunun temsilcilerine hitap ederek, "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliğinde düzenlenen Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı. Belçika Türk toplumu temsilcilerine hitap eden Göktaş, Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşmasının 60. yıldönümü vesilesiyle doğup büyüdüğü kenti ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Göktaş, bundan 10 yıl önce Türk göçünün 50. yılını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle Brüksel'de kutladıklarını anımsatarak, "O programda Brüksel'in ilk Türk marketçisi, herkesin tanıdığı Hasan Malak da vardı. Göç hikayemizin başlangıcı, üzerimde çok emeği olan ve iki sene önce kaybettiğimiz dedem Hasan Malak'a şükranlarımı sunuyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Türkiye ile Belçika arasında tesis edilen diplomatik ilişkilerin 185'inci yıl dönümünün geçen sene kutlandığını hatırlatan Göktaş, "Bu yıl da Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümünde, dost ve müttefik ülkeler olarak güçlü bağlarımızı pekiştiriyoruz. Göçmen işçi anlaşmalarıyla Avrupa'ya gelen Türklerin, Belçika ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin kalkınma sürecine önemli katkıları oldu. Bu süreçte Belçika Türk toplumu, Belçika'nın asli bir unsuru ve vazgeçilmez bir parçası oldu." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın başarıları gurur kaynağımız oluyor"

Göktaş, nüfusu 300 bini bulan Belçika Türk toplumunun iki ülke arasında sağlam bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayarak, "Bu ülkede kültürümüzü ve değerlerimizi en güzel şekilde temsil eden vatandaşlarımızın pek çok alanda elde ettikleri başarılar gurur kaynağımız oluyor. Ayrıca Avrupa'ya, Anadolu'nun hoşgörü iklimini taşıyan insanımız burada çok kültürlü ve çok dilli bir yaşam tecrübesi ediniyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin zenginlikleriyle beslenen gençlerin barışçıl ve kapsayıcı Belçika toplumunun öncüleri arasında olacağına yürekten inandığını dile getiren Göktaş, "Belçikalı dostlarımızın da Belçika Türk toplumunu ülkenin önemli bir değeri olarak gördüğünü burada yetişmiş biri olarak çok iyi biliyorum." dedi.

Göktaş, Türk toplumunun, Türkiye'nin önemli ticaret ortaklarından Belçika'nın ekonomik ve toplumsal hayatına sağladığı katkıların ikili ilişkilere her zaman olumlu yansıdığını vurguladı.

Göçmen olarak yeni bir coğrafyada köklenmek, yerli olmak ve kurumsallaşmanın kararlı bir mücadeleyi gerektirdiğini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Belçika'ya gelen birinci nesil büyüklerimiz, kısıtlı imkanlarla başarılı olmak için büyük bir özveriyle çalıştılar. Onların bu çabası sonraki nesillerin bu ülkedeki yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Misafir işçi olarak Belçika'ya gelen vatandaşlarımız türlü zorluklara rağmen manevi değerlerini korudu, milli kültürlerine bağlı kaldı. Örnek bir duruş sergilediler, gözden uzak olanı gönülden uzağa koymadılar. Ana vatanımız ile, Türkiye ile gönül bağlarını hiçbir zaman koparmadılar."

Göktaş, Belçika Türk toplumunun destekleriyle 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta Önsen Çocuk Evleri Sitesi'nin temellerinin atıldığını ifade etti ve bu girişimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öz kimliklerini unutmadan, yaşadıkları ülke ile samimi bağlar kuran ve Belçika'ya değer katan Türk diasporasına da teşekkür eden Göktaş, "Türkiye-Belçika arasında 60 yıldır devam eden, her iki ülkenin de gelişimini destekleyen bu dostluğun göç alan ülkeler için ilham verici olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Türkiye olarak dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımıza ülkemizin sunduğu tüm hukuki ve sosyal hakları ulaştırmaya büyük özen gösteriyoruz" diyen Göktaş, yurt dışındaki Türklerin bazı ??????ayrımcılıklara da maruz kaldıklarını ifade etti.

Göktaş, "Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İhtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya çalışıyoruz. Belçika Türk toplumunun huzuru ve refahına atfettiğimiz önemi resmi görüşmelerimizde de her düzeyde dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Ataşeliklerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "Böylece vatandaşlarımızın sorunlarını yakından takip edecek, yaşayabilecekleri olası sorunlara en hızlı şekilde müdahil olmaya ve taleplerini hızlıca karşılamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Göktaş, Belçika Türk toplumuna, kariyeri boyunca her sıkıntısında ve her mutlu anında yanında oldukları için teşekkürlerini ileterek, "Bu vefanızı, sevginizi, muhabbetinizi asla unutmuyorum, unutmayacağım. Bugün burada sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak değil, sizlerin bir kızı, kardeşi olarak bulunuyorum ve her zaman yanınızdayım." dedi.

"60 yılda büyük bir aile olduk" diyen Göktaş, bu bağları güçlendirmek için Belçika'daki Türk toplumunun her bireyine büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek. şunları kaydetti:

"60 yıl önce başlayan alın teri ve emekle yazılan göç hikayesi, Belçika ile olan ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşıdı. Bu anlamda Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten dost ve müttefik ülke Belçika'nın, AB üyelik sürecinde Türkiye'ye sağladığı desteği sürdürmesini temenni ediyoruz. Ayrıca, haziranda yapılacak Belçika genel seçimleri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinin karşılıklı saygı ve barış içinde gerçekleşmesini diliyorum. Belçika ile ilişkilerimizin Avrupa'nın birlikte yaşama kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyorum."???????