Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

18.05.2024 00:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Özge Aydiş Toy getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğüne Tekin Balcı, Amasya İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa Akdoğan, Çorum İl Müdürlüğüne Sahit Aydın, Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun Köksalan, Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa Kılıç, Mersin İl Müdürlüğüne Naci Yılmaz, Muğla İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Muş İl Müdürlüğüne Ahmet Kırtay, Ordu İl Müdürlüğüne Sivas İl Müdürü Harun Tan, Sivas İl Müdürlüğüne Özgür Kırmızıtaş, Samsun İl Müdürlüğüne Bayburt İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şırnak İl Müdürlüğüne Salih Kaya, Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet Boztaş, Yozgat İl Müdürlüğüne Arif Topal ve Zonguldak İl Müdürlüğüne Mehmet Türkmen Köse atandı. Rize İl Müdürü İdris Altuntaş, görevden alındı.

Kaynak: AA

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