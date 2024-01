AK Parti Sözcüsü: \'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak\' ilkesi dışındaki yönetim modellerini doğru bulmuyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı açısından esas olan Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesidir. Bunun dışındaki bir yönetim modelini ya da talebini doğru bulmuyoruz." dedi.

Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Kamuda torpil yapıldığı iddialarına ilişkin soruya Çelik, "Bakan Yardımcısı arkadaşımız Ramazan (Can) Bey'e haksızlık ediliyor. Çünkü hepimizin elinde yüzlerce not vardır her gün. Hepimizin görevlendirdiği bir arkadaşımız sadece bu işe bakar. Yani bu notların değerlendirmesi... Belli bir kesimden not gelmiyor sadece. Hangi toplantıya gitsek, nerede bulursak vatandaşımız haklı olarak bunu iletiyor. Bu da demokrasinin iletişim kanallarından bize özgü olanlarından bir tanesi. Partimizde sadece vatandaşlarımızın taleplerini alan ilgili bir ofis var. Torpil şikayetlerinin bize iletilmesi, bunları takip etmemizi kolaylaştırır." diye konuştu.

Federasyon ve yerel yönetimle ilgili açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Cumhur İttifakı açısından esas olan, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkesidir. Bunun dışındaki bir yönetim modelini ya da talebini doğru bulmuyoruz. Bu tartışmalar Türkiye'de yapıldı ve yapılıyor. Bu, ayrı bir mesele ama ben aynı zamanda şunu söylemek isterim; dünyanın başka ülkelerinde demokrasi geliştirmek için gündeme getirilmiş olan federasyon, özerklik, bölgesel yönetim gibi prensipler Türkiye'de demokrasiyi zehirleyen ve aslında demokrasi karşıtı bir mekanizma olarak gündeme geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de ikinci sınıf vatandaşın olmadığını, bütün vatandaşların birinci sınıf olduğunu vurgulayan Çelik, "Dolayısıyla federasyon ya da bölgesel yönetimi Türkiye için iyi bir şey olarak önermek son derece yanlıştır. Bu, Türkiye'de olmayan bir bölünmeyi beraberinde getirir. Olmayan bir ayrışmayı beraberinde getirir." ifadelerini kullandı.

"Pazar günü İstanbul adayımızı açıklayacağız"

Çelik, AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarınızın belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Pazar günü İstanbul adayımızı açıklayacağız. Cumhurbaşkanı'mız bugün ifade etti. Büyükşehir ve il adaylarımızın açıklanacağı için büyük oranda bu çalışmalar şu anda tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanı'mız bir konuşma yapacaklar. İstanbul ve İstanbul'a mücavir iller açıklanmış olacak. Daha sonraki hafta seçim beyannamemizi açıklayacağız ve kalan adaylarımızı açıklamış olacağız. Seçim beyannamemizi açıkladıktan sonra resmen yerel seçim çalışması için sahaya inmiş oluyoruz." dedi.

Çelik, genel seçimlerden önce bir araya gelen altılı masadaki partilerin artık birbirlerini ihanetle suçladıklarını söyleyerek "Bu altılı masanın, yedili masanın bileşenlerinin hepsinin milletten özür dilemesi lazım. Şimdi 'Bilseydim onu desteklemezdim, bunu desteklemezdim.' diyorlar. Mayıstan bugüne kadar geçen 7-8 ayda bu kadar ağır yanılgı ortaya koyanların millete ciddi bir özür borcu var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir siyasi parti, bir gence 'iyi ki yumruk attın' der mi?"

CHP'nin yeni yönetiminin, şiddeti destekleyen tavır ortaya koymaları dolayısıyla eskisinden geriye düştüğünü ifade eden Çelik, "Bir siyasi parti şiddeti destekler mi? Bir siyasi parti, bir gence 'iyi ki yumruk attın' der mi? Böyle bir saçmalık, barbarlık olabilir mi?" diye konuştu.

Çelik, "Ekonominin, yerel seçimi etkileyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Biz, bugünkü şartlardan çok daha iyi şartlarda da Türkiye'yi yönettik, çok daha kötü şartlarda da Türkiye'yi yönettik. Dolayısıyla kötü şartlardan iyi şartlara, daha az elverişli şartlardan daha iyi şartlara Türkiye'yi dönüştürme konusunda yüksek siyasi kapasitemiz var. Bugün bir türbülansın içinden geçiyoruz ama çok az bir sabırla, seçimlerden sonra bir sene içinde Türkiye hem yabancı sermayeye ulaşma konusunda hem yatırımlar konusunda büyük bolluğa, refaha ve daha geniş perspektife kavuşacak." yanıtını verdi.

Ömer Çelik, ekonomide izlenen politikanın kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Çelik, "İsveç'in NATO üyeliği konusu TBMM Genel Kuruluna ne zaman gelir?" sorusu üzerine İsveç'in teröre karşı aldığı çeşitli tedbirlerin, komisyon aşamasında yeterli bulunduğu, bundan sonraki sürecin de Meclis'in iradesinde olduğunu belirtti.

Bu durumun, F-16 konusuyla bağlantılı gibi değerlendirilmesine ilişkin Çelik, "Bu konunun F-16 ile ilgili bir şey olmaması lazım. NATO müttefikimizin, bizim savunmamıza katkı sağlaması gerekirken bütün NATO'nun savunmasında eksiklik yaratacak bir tutum içine girmemesi gerekir." dedi.

Ömer Çelik, NATO'da bazı kafa karışıklıkları olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir ambargonun uygulanması, bir silah sisteminin Türkiye'ye verilmemeye çalışılması ortak NATO güvenliğini tehlikeye düşüren bir durum olur. Türkiye, kendi ulusal egemenliği açısından hiçbir zaman zora düşmez, dünyanın her yerinden bir tedarikle ihtiyaçlarını karşılar ama bu yaptıkları NATO anlayışına karşı bir şey."

"Türkiye ve ABD birbirine güvenmiyor mu?" sorusuna Çelik, "Türkiye'ye müttefiklerimizin güvenmesi için milyon tane sebep var, Türkiye'nin bazı müttefiklerine güvenmemesi için milyon tane sebep var. Bir tanesi PKK/YPG meselesi." diye cevap verdi.

Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretinin nedenlerinin sorulması üzerine ise Gazze başta olmak üzere görüşülmesi gereken konular olduğunu ifade etti.

"Topraklarımızda istihbarat faaliyeti yapılmasına müsaade etmeyiz"

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yapanlara yönelik operasyonlara ilişkin Çelik, "Bugün Türk istihbarat ekolü, dünyadaki önemli istihbarat ekollerinden bir tanesidir. Bugün görülmüştür ki, topraklarımızda herhangi bir şekilde egemenliğimize halel getirecek şekilde herhangi bir istihbarat faaliyeti yapılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın Kirman şehrinde yaşananlarla savaşın bölgeye yayılmak istendiğini söyleyerek "Birileri sanki İran'ı ya da başka bir devleti, İsrail'e saldırma gibi bir pozisyona düşürerek büyük resimde ABD'nin İsrail'in yanında bu savaşa dahil olmasını istiyor gibi bir planlama resmi ortaya çıkıyor. Bunun olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bölgede siyasi denklem değişiklikleri yapmaya çalıştığını kaydeden Çelik, "Gazze'den, Türkiye'nin dikkatini uzaklaştırmaktan sevinecek tek kişi Netanyahu'dur, siyonistlerdir." dedi.

Çelik, İsrail'de olası bir yönetim değişikliğinde Türkiye ile İsrail ilişkilerinin nasıl olacağı sorusuna ilişkin, "Netanyahu ve hükümeti baş suçludur. Karambole getirmemek lazım, suçlular belli burada. Bunun ötesinde Netanyahu'nun zihniyetini paylaşan pek çok siyasetçi de var. Buradaki sorun, bu nasıl bir zihniyettir ki 'vadedilmiş topraklar' diyerek cinayet işlemeyi, çocuk öldürmeyi mazur görebiliyor." ifadelerini kullandı.

