Güler: Terörsüz Türkiye için geçici ve müstakil kanun çalışmaları olacak

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" kapsamındaki yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin, "Henüz elimizde bir taslak, yasal teklif diyeceğimiz bir şey varsa, öyle bir durum yok. Ama bunu güçlendirecek, kalıcı hale getirecek, silah bırakmanın varlığını tamamen ortadan kaldıracak geçici ve müstakil kanun çalışmaları da tabii ki olacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Güler, kanun teklifinin içeriği, "12. Yargı Paketi" çalışmaları, nafaka düzenlemesi ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen yasal çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güler, kanun teklifindeki ilk düzenlemenin şehit ailelerinin çocuklarına yönelik olduğunu belirterek, "Bunlar şehit ailelerimizin çocuklarıydı. Bunlar muaftı ama isterlerse uzman erbaş ve diğer alanlara başvurabilecekler. Sadece bunlara bir tercih hakkı tanıyoruz. Ancak kanun doğrudan muafiyet sağladığı için onlar başvursa da değerlendirme imkanı olmuyordu, burada bir düzenleme yapmış olduk" dedi.

"SÖZLEŞMELİ ERLERİN KAMUDA İSTİHDAMINI ZORUNLU KILIYORUZ"

Kanun teklifinin uzman çavuşları değil, sözleşmeli erleri kapsadığını vurgulayan Güler, bu personelin kanun gereğince bulundukları alanlarda sözleşmelerini 7 yıl boyunca devam ettirdiklerini ve bu sürenin sonunda görevlerinin bittiğini hatırlattı. Sözleşmeli erbaş ve erlerin Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, sağlık ve fiziki koşullar ile aldıkları eğitim sayesinde üstün bir uzman memuriyet haline geldiklerini ifade eden Güler, 7 yılın sonunda yaş konumu ve süre bitimi nedeniyle görevlerin tamamlandığını aktardı.

Kamuda zabıta memuru, itfaiye eri, orman muhafaza memuru ve mahalle bekçisi gibi alanlarda bu personelin uzmanlığı boyutunda ihtiyaç olduğunu dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kurumlar yıl içerisinde alacakları kadrolarının yüzde 10'unu, bu sözleşmesi biten sözleşmeli erbaş ve erlerimizden mutlaka kullanmak durumunda kalacaklar. Çünkü kendileri yetişmiş, hazır, askeri disiplin içerisinde faydalı olacak memurlardır, dolayısıyla bunların değerlendirilmesini zorunlu kılıyoruz. Alacakları personel sayısı üzerinden, örneğin 20 itfaiye eri alacaksa iki tanesi bunlardan olacak, 100 tane zabıta memuru alacaksa 10 tane zabıta memuru böyle olacak. Orman muhafaza memuru veya mahalle bekçisi kaç kişi alınacak? 1000 kişi mi alınacak, 100 tanesi bu sözleşmesi biten sözleşmeli erbaş ve erlerden alınacak ki bu yetişmiş olan kadroların hem o kurumlara katkısını en üst seviyeye çıkartalım hem de bu arkadaşlarımıza bir imkan sağlayalım dedik."

"12. YARGI PAKETİ 24-25 MADDEDEN OLUŞABİLİR"

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen teklif üzerinde şu anda maddeler bazında çalışma yapıldığını kaydeden Güler, "Henüz kaç maddeden oluşacağını tahmin edersek, 24-25 madde gibi bir tahmini kanun maddesi olarak düşünebiliriz" bilgisini verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) süresiz nafaka ile ilgili iptal kararına da değinen Güler, şunları söyledi:

"Gerekçeli karar için 9 aylık bir süre verildi. Gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra buradaki gerekçeye uygun olarak kanun maddemizi hazırlarız ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunarız. Tabii buradaki esas amacımız, taraflar arasında boşanma neticesinde mahkemelerce adı üzerinde iki tane nafakaya dair karar veriliyor olmasıdır. Bir tanesi taraflardan birinin yoksul hale gelmesinden kaynaklı olarak yoksulluk nafakası, diğeri de eğer çocuklar varsa çocuklara yönelik iştirak nafakasıdır. Adı üzerinde, yoksulluk nafakası... Tabii Anayasa Mahkememiz nasıl bir bakış açısıyla bunu değerlendirdi, onu gündemimize alacağız. Tabii bu konunun hemen bu yargı paketinde yer alması mümkün değil, çünkü gerekçe henüz daha ortada yok ve 9 aylık zaten bir süre var. Önümüzdeki aylarda bu karar yayımlandıktan sonra değerlendirilir, makul, uygun olan bir teklif madde haline getirilir ve yasama faaliyeti tertibi içerisinde teklifimizde yer alır."

"GEÇİCİ VE MÜSTAKİL BİR KANUN YAPILACAK"

"Terörsüz Türkiye" kapsamındaki yasal düzenleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Güler, komisyonun 5 Ağustos'ta başladığı çalışmalarını şubat ayı sonu itibarıyla tamamladığını ve tüm parti gruplarının ortaklaştığı nitelikli bir rapor sunduğunu hatırlattı."

Rapordaki esas odağın müstakil ve geçici bir kanun olduğunu belirten Güler, "Açıkçası raporda yazıldığı üzere, PKK terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshedip dağıtması, tüm bileşenleriyle beraber tüm varlığını ortadan kaldırması ve bu silah bırakmayla birlikte örgütün tamamen feshini ve kendini dağıtmasını güçlendirecek yapısal manada gerek idari gerekse de kanun düzleminde geçici ve müstakil bir kanun yapılacağını zaten ifade ediyor" diye konuştu.

Bu kararlı duruşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve açıklamaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yol gösterici, kararlı duruşu ve açıklamaları ile DEM Parti heyetinin çalışmalarıyla devam ettiğini söyleyen Güler, "Ama henüz elimizde bir taslak diyeceğimiz, yasal teklif diyeceğimiz öyle bir durum yok. Ama bunu güçlendirecek, kalıcı hale getirecek, silah bırakmanın varlığını tamamen ortadan kaldıracak geçici ve müstakil kanun çalışmaları da tabi olacaktır" dedi.

"150'YE YAKIN YENİ MAHKEME İHDAS EDİLDİ"

12. Yargı Paketi'nin asıl amacının AYM'nin bazı iptallerle ilgili 9 aylık süresi biten düzenlemelerin yapılması, yasama olarak yargının makul sürede tamamlanmasını ve davaların hedef sürede bitmesini amaçladıklarını kaydetti. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Paket, hem adil yargılanma hakkının ve savunma hakkının güçlendirilmesi, yargılamanın ve mahkemelerin etkinliğinin artırılması hem de hızlı işlemesi noktasında bir düzenleme olacak. Yani buna yönelik olarak yerel mahkeme kararlarından istinafa, oradan Yargıtay'a kadar bir silsileyi kapsıyor. İlk etapta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek Bey'in de zaten ifadesi bu yöndedir, yargının etkinliğinin, güvenilirliğinin sağlanması ve makul sürede yargılamaların bitmesi noktasında büyük bir çaba sarf ediliyor, gayret gösteriliyor. Ki bu hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu bu kapsam dahilinde Türkiye genelinde yaklaşık 150'ye yakın yeni mahkeme ihdas etti, kuruluşunu tamamladı. Ağır ceza mahkemelerinden çocuk mahkemelerine kadar birçok noktada ihtisas mahkemeleri kuruldu. Buradaki amaç; hem adalete erişilebilirliği hem bu konulardaki etkinliği sağlamak hem de vatandaşın talepleri doğrultusunda yargılamaların makul sürede bitmesi noktasında bir çaba göstermektir. Bu çabayı destekleyecek mahiyette, 12. Yargı Paketi'nin de ilk hazırlığı bu şekilde gelişecektir."