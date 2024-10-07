Akciğer Nakli Bekleyen Rahime Örtlek'ten Devlete Yardım Talebi - Son Dakika
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Akciğer Nakli Bekleyen Rahime Örtlek'ten Devlete Yardım Talebi

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Akciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Rahime Örtlek, devlet büyüklerinden yardım istiyor. Hem sağlık durumu hem de maddi sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşayan Örtlek, Ankara'da kalacak yer talebinde bulundu.

07.10.2024 12:26  Güncelleme: 12:49
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(OSMANİYE) - Akciğer yetmezliği nedeniyle akciğer nakli bekleyen Rahime Örtlek, "Akciğer nakli bekliyorum Bilkent Şehir Hastanesi'nde. Kayınvalidemler burada. Buraya bir süreliğine geldik, çocuk için. Yapamadım orada. Önümüzdeki ay tekrar gideceğiz. Bizim için devletin yardım etmesini istiyoruz. Konaklama olabilir. En azından bu nakil konusunda Türkiye'de sadece Ankara'da ve İstanbul'da yapılıyor. Yurt dışındaki seçenekleri düşünebilirlerse, nakil konusunu biraz hızlandırabilirlerse çok seviniriz devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız. Kimden yardım gelirse biz ondan bekliyoruz. Bir el uzatmalarını bekliyoruz çünkü artık her geçen gün sağ kalp yetmezliğine doğru gidiyor durumum, hipertansiyonum da var. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Ankara'da kalacak yer dışında bir talebim yok" diyerek, yetkililere seslendi.

Dört yıldır akciğer yetmezliği yaşayan Rahime Örtlek, akciğer nakli bekliyor. Nakil işlemi sadece Ankara ve İstanbul'da yapılabiliyor olmasına karşın Örtlek, maddi yetersizlikler nedeniyle ailesinin yaşadığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde nakil sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Memur olan Örtlek, evli ve bir çocuk annesi. Hastalığı nedeniyle çalışamaz durumda olan Örtlek, maaşını almaya devam ediyor ancak birkaç ay içerisinde emekli edileceğini söylüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye ziyaretleri kapsamında yaptığı Kadirli Belediyesi toplu açılış töreni sonrası Özel alandan ayrılırken arabasının önünü kesen Rahime Örtlek, kendisinden yardım talep etti. Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Örtlek'i dinledi ve kendisine yardımcı olacaklarını söyledi.

Yetkililere seslenen Rahime Örtlek, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Örtlek, şunları söyledi:

"Akciğer nakli bekliyorum Bilkent Şehir Hastanesi'nde. Kayınvalidemler burada. Buraya bir süreliğine geldik, çocuk için. Yapamadım orada. Önümüzdeki ay tekrar gideceğiz. Bizim için devletin yardım etmesini istiyoruz. Konaklama olabilir. En azından bu nakil konusunda Türkiye'de sadece Ankara'da ve İstanbul'da yapılıyor. Yurt dışındaki seçenekleri düşünebilirlerse, nakil konusunu biraz hızlandırabilirlerse çok seviniriz devlet büyüklerimiz, cumhurbaşkanımız. Kimden yardım gelirse biz ondan bekliyoruz. Bir el uzatmalarını bekliyoruz. Çünkü artık her geçen gün sağ kalp yetmezliğine doğru gidiyor durumum, hipertansiyonum da yüksek. Yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Dört senedir nakil bekliyorum. Ne zaman olduğu hiç belli olmuyor, telefon gelince gideceğiz. Ankara'da kalacak yer dışında bir talebim yok.

Sağ olsunlar, orada Türk Sağlık-Sen yardımcı olmuştu misafirhanede ama orada da çocukla birlikte biz çok zorlandık. Yeme içme yok, sadece barınmaydı. Ev olmayınca yanımıza kimseyi de alamıyoruz. Her yere çocukla birlikte gidiyoruz. Hastaneye yatıyorum bebek de benimle beraber, acile yatıyorum benimle beraber. Bütün yaşadığım her şeye çocuk da tanık oluyor kimseye bırakamadığımız için. Ev olmadığı için çok zorluklar çekiyoruz. Anne baba da gelemiyor. Bu konularda yardımcı olurlarsa çok sevinirim."

Akciğer Nakli Bekleyen Rahime Örtlek\'ten Devlete Yardım Talebi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akciğer Nakli Bekleyen Rahime Örtlek'ten Devlete Yardım Talebi - Son Dakika

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