Akhisar'da Festival Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Akhisar'da Festival Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Akhisar\'da Festival Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen festival kapsamında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Polis memuru saldırganı etkisiz hale getirirken, hastaneye kaldırılan 2 yaralı hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.

30.05.2024 20:39
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde festival kapsamında düzenlenen konserin ardından çıkan kavgada, 1 kişi bıçaklandı. Olaya müdahale eden polis memuru saldırganı tabanca ile bacağından yaralayıp, etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralı da hayatını kaybederken, saldırganı vuran polis memuru gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çağlak Festivali kapsamında Hüsnü Kahraman Gölet alanında gerçekleşen konser alanında meydana geldi. Konser sonrasında çıkan kavga sırasında Yücel A., Şahabettin D. Tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yücel A., göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılırken, konser alanında görevli polis memuru Ö.G. olaya müdahale etti. Tarafların ayrılması için tabanca ile önce havaya uyarı atışı yapan Ö.G., ardından bıçaklı saldırısını sürdüren Şahabettin D.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Konser dağılırken yaşanan, panik ve korkuya neden olan olayda yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ö.G.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliğince konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir. 112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akhisar'da Festival Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akhisar'da Festival Kavgası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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