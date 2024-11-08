Al Di Meola İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Al Di Meola İstanbul'da Konser Verdi

Al Di Meola İstanbul\'da Konser Verdi

Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, İstanbul'da 'Elektrikli Buluşma' konseriyle hayranlarıyla buluştu.

08.11.2024 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Grammy ödüllü gitarist Al Di Meola, "Elektrikli Buluşma" isimli konseriyle İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzik dünyasının başarılı gitaristleri arasında gösterilen 70 yaşındaki sanatçı, Epifoni organizasyonuyla Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Uzun yıllar sonra les paul gitarıyla sahneye çıkan sanatçı, aralarında "This Way Before", "Midnight Tango", "Tears of Hope", "Casino" ve "Elegant Gypsy"nin de bulunduğu parçaları seslendirdi.

Geçen temmuz ayında çıkardığı "Twentyfour" adlı yeni albümünden bahseden Al Di Meola, albümdeki "Ava's Dance in the Moonlight" parçasını küçük kızının bale yapma girişiminden ilham alarak yazdığını söyledi.

Sanatçı, İstanbul'da çok uzun zaman önce "Return to Forever" grubuyla konser verdiğini belirterek, "Kariyerimin başladığı yere, ilk kayıtlarımı yaptığım 1970'lerin ortasına geri dönmek çok güzel. O dönemde popüler olan bazı parçaları bugün yeniden çalıyoruz. O şarkılardan biri de 19 yaşımdayken kaydettiğimiz Beyond The Seventh Galaxy." dedi.

Konserde, Al Di Meola'ya baterist Tom Brechtlein, perküsyoncu Gumbi Ortiz, caz müzisyeni Philippe Saisse ve gitarist David Lowery eşlik etti.

İki bölümden oluşan konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Al Di Meola, istanbul, Magazin, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Al Di Meola İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 02:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Al Di Meola İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.