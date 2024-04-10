Almanya'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Almanya'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı

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Almanya'nın Solingen kentinde meydana gelen yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı bildirildi. Şüphelinin daha önce kundaklanan binada oturduğu ve intikam amaçlı olarak yangını çıkarmış olabileceği düşünülüyor.

10.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:25
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Almanya'nın Solingen kentinde 25 Mart'ta Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı 2'si bebek, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili, binayı kundakladığından şüphelenilen Alman vatandaşı Daniel S'nin tutuklandığı bildirildi.

Wuppertal Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı kundaklama olayıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, burada yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki şüphelinin, 8 Nisan Pazartesi günü başka bir olayda bir kişiyi yaraladığını belirtti.

Savcı Kaune-Gebhardt, söz konusu kişinin, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kundaklama olayının da şüphelisi olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

Kaune-Gebhardt, şüpheli Daniel S'nin daha önce kundaklanan binada oturduğunu, 2022 baharında ise kirasını ödemediği gerekçesiyle buradan atıldığını söyledi.

Söz konusu kişinin, binayı intikam amaçlı kundaklamış olabileceğinden yola çıkılarak araştırıldığı sırada, pazartesi günü karıştığı kavgada 44 yaşındaki arkadaşını ağır yaralamasının ardından gözaltına alındığını anlatan Kaune-Gebhardt, şüphelinin kesici bir cisimle kafasına vurduğu arkadaşını ağır yaraladığını aktardı.

Kaune-Gebhardt, bu olayın iki hafta önceki kundaklama olayıyla bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Şüphelinin uyuşturucu ve diğer konulardaki suçlardan da soruşturulduğunu kaydeden Kaune-Gebhardt, ellerinde kundaklama olayıyla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığına dikkati çekti.

Kaune-Gebhardt, olayın tüm detaylarının yapılan inceleme ve sorguların ardından ortaya çıkacağını bildirdi.

Olay

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece Grünewalder Caddesi'ndeki 4 katlı binada meydana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Solingen faciası

Öte yandan yine bu kentte 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

Kimlikleri değiştirilip gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

Almanya\'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Bulgaristan, Solingen, Almanya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Türk kökenli ailenin ölümüyle sonuçlanan yangın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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