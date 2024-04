Altındağ Belediyesi İşçileri Eyleme Başladı: "Belediyenin İlk İcraatı Bayram Öncesi İşçi Kıyımı Oldu, 70 İşçi İşten Çıkarıldı"

Güncel

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ÜNAL AYDIN

Ankara Altındağ Belediyesi işçileri yeni belediye başkanı tarafından işten çıkarmalarını ve ek zamlarının geri alınmasını protesto etmek için belediyede eyleme başladı. Eyleme katılan işçiler 70 arkadaşlarının gece yarısı gelen SMS'lerle işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi. 16 masa başı çalışanı ise "süpürge işçisi" olarak görevlendirildi. İşçiler "hakkımızı alana kadar eylemi sürdüreceğiz" dedi.

Altındağ Belediyesinin AKP'li halef-selef başkanları Asım Balcı ile Veysel Tiryaki arasında henüz devir teslim yapılmadan yeni başkan Tiryaki'nin talimatıyla geçen ay verilen ek zam bu ay geri alındı, bunu protesto eden işçiler işten çıkarıldı, 16 büro çalışanı "süpürge işçisi" yapıldı. Bayram arifesinde işsiz bırakılan işçiler ve destek veren belediye memurları dün gece Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü'nde eyleme başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan işçiler, yeni başkan Tiryaki'yi mazbatasını almadan işçi kıyımı yapmakla eleştirdi, "Şu an burada bulunuyorsak tamamen mağduriyetten. Muhatap olacak kimse de yok. Sokakta kalmış insan gibiyiz. Sadece hakkımızın peşindeyiz" dedi.

Altındağ Belediyesi işçileri, Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan geriye dönük alacaklarının bir yılı aşkın süredir ödenmemesine karşı 13 Mart'ta belediye önünde eylem başlatmıştı. İşçiler hem dönemin AKP'li Belediye Başkanı Asım Balcı'yı hem de HAK İŞ'e bağlı Hizmet İş Sendikası'nı protesto etmişti. İşçilerin iki gün süren direnişi sonucunda ücretleri yatırılmıştı.

Altındağ Belediyesi işçileri, marttaki eylemlerinin ardından ilk ücretlerini dün aldı. Ancak işçilerin ücretlerine yüzde 30 olarak imzalanan ek protokol zammı yansıtılmadı. Bunun üzerine işçiler, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Kampüsü'nde dün akşam eyleme başladı.

Altındağ Belediyesi işçilerini ANKA Haber Ajansı görüntüledi. İşçiler, yüzde 30'luk ücret zamlarının yansıtılmadığını, ücretlerinden 8-10 bin lira civarında kesinti olduğunu belirtti. ANKA'ya konuşan işçiler ücret kesintisinin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin mazbatasını almadan kendilerini işten çıkarttığını anlattı. İşçilere, işten çıkartılma gerekçesi sunulmadı.

Gece boyunca eylemlerini sürdüren işçiler hiçbir belediye yetkilisinin kendilerini muhatap almadığını vurgladı. Ankara emniyeti güvenlik şubesinden amirler işçileri yatıştırmaya ve kalabalığı dağılmaya ikna etmeye çalıştı. ANKA'nın edindiği bilgilere göre belediye memurları da maaşlarında yaklaşık 4 bin TL kayba neden olan Sosyal Denge Tazminatı kesintisini protesto ediyor ancak de pek çok çalışan işten çıkarılma korkusu yaşıyor.

Altındağ Belediyesi'nde çalışırken işten çıkartılan bir kadın işçi, ANKA'ya şunları söyledi:

"HERKESTEN 8-10 BİN LİRA CİVARINDA BİR KESİNTİ MEVCUT"

"Bugün maaşlarımız yattı. Ocak ayında Asım Başkan'ın bize verdiği zamlar, herkesten 8-10 bin lira civarında bir kesinti mevcut. Normal şartlarda İş Kanunu'nda hiçbir şekilde işçiye verilen hakkın geri alınmayacağını biliyoruz. Şu an hiçbir şey usulünde ilerlemediği için biz şaşırmıyoruz buna. Herkes burada ekmeğinden olma pahasına ve korkusuna şu an hepsi buradalar. Mecburen buradalar. Çok normal olarak haklarını arıyorlar. Ramazan öncesinde şu kadar insana bakar mısınız? Çok da konuşmaya gerek yok. İnsanlar iftarlarını burada açtılar. Diyecek bir şey bulamıyorum.

"İNSANLARIN HAK ETTİĞİNİ VERMEK ZORUNDALAR"

Bence hiçbir gerekçe, mantıklı bir gerekçe değil. Çok saçma. Bir açıklaması yok ki bunun. Bir tanesi gelsin kesilmesiyle alakalı mantıklı bir açıklama yapsın. Çok mu yüksekti? Onu söylesinler en azından. Hepimizin bordrosu var. Hepimiz bordromuzu elimize alıp mahkeme sürecine gideceğiz. Ben kendi adıma zaten haksız yere işten çıkartılmış bir personel olarak şu an arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Hiçbir artı mevzum yok. 5 günse 5 gün. Bekleyeceğiz. Böyle bir dünya yok. İnsanların hak ettiğini vermek zorundalar."

Bir erkek işçi, "Ben bir senedir çalışıyordum. Cuma günü telefonla aradılar, işten çıkardılar. Gerekçe olarak bana çıkış kağıdı bile vermediler. Bir gerekçe bile duymadılar" diye konuştu.

Bir başka erkek işçi, yaşadıkları süreci şöyle özetledi:

"2 NİSAN'DA MAZBATAYI ALMADAN BİZLERİ İŞTEN ÇIKARTTI"

"Bundan önceki yönetim bize yüzde 20+30 zam yapmıştı. Geçen ay 32 bin lira para yattı. Bugün ise maaşımız yattığında 8 bin lira eksikti. 'Sanki ben bundan önceki yönetimi saymıyorum. Burada ben varım' der gibi bir şeyi var. 2 Nisan'da mazbatayı almadan bizleri işten çıkarttı. Biz bunu sorduğumuzda ise 'Biz neden işten çıkartılıyoruz? Daha genel müdür bile atanmadı' dediğimizde 'Yapacak bir şey yok. Çıkın gidin. İstediğiniz yere istediğiniz şikayette bulunabilirsiniz' dedi. Bugün bunun için buradayız. Bayram öncesi hepimizi rezil ettiler.

"YÜZDE 30'U KAFALARINA GÖRE SİLDİLER. VERİLEN HİÇBİR CEVAP YOK"

Ben de işten çıkartılanların arasındayım. Bu kadar gariban insan var. Hepsi evine ekmek götürmek için sıkıntılı çalışıyor. Zaten süreci biliyorsunuz. Ekonomik kriz var. Hiçbir muhatap yok. Ben arka tarafa gittim konuştum. Yukarıdan telefonlara cevap veren hiç kimse de yokmuş. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bize sadece denilen bundan önce yüzde 20+30 zam verilmişti. O yüzde 30'u kafalarına göre sildiler. Verilen hiçbir cevap yok.

"BAYRAM ÖNCESİ YAPILAN BU TERBİYESİZLİK. ŞU AN İŞSİZİZ"

Bir diğer erkek işçi, "Biz bir önceki yönetimle beraber işe girmiştik. Yeni gelen başkan mazbatasını almadan bizi işten çıkardı. 'Ne sebeple çıkarıyorsun' dedik. Hiçbir sebep sunmadan, 'İstediğiniz yere şikayetçi olabilirsiniz' diyerek bizi işten kovdu. Bayram öncesi yapılan bu terbiyesizlik. Şu an işsiziz" dedi.

Masa başında çalışan işçilerin temizlik işine verilerek mobbing uygulandığını belirten bir başka işçi, şöyle konuştu:

"16 KİŞİ MASA BAŞI GÖREVİNDEN ALINIP SOKAKTA SÜPÜRGEYE VERİLDİ"

"Şu an burada bulunuyorsak tamamen mağduriyetten. Muhatap olacak kimse de yok. Sokakta kalmış bir insan gibiyiz şu anda. Diyecek bir şey yok. Sadece hakkımızın peşindeyiz. Bir de şöyle bir şey var. Mobbing uygulanıyor. Şu an liste elimizde var. Bunu da göz göre göre paylaştılar. 16 kişi masa başı görevinden alınıp sokakta süpürgeye verildi. Çöpçü, temizlik konumunda. Hepsinin listesi mevcut. Bunu paylaştılar, daha sonrasında pek fazla gören olmasın diye geri kaldırdılar. Hepsi masa başı personeliydi. Şu an hepsi park bahçelerde, sokaklarda, ellerinde süpürge kürekle temizlik yapıyorlar. Mobbing uygulanıyor, hala da devam ediyor. İnşallah kazanacağız, kendi hakkımızı da alacağız."

İşçiler, ücretlerinin tam yatırılmaması halinde iş bırakacaklarını ifade ediyor.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı belediye yetkilileri ise "önceki belediye yönetimi tarafından popülist bir yaklaşımla söz verilen yüzde 30 ilave zammın mevcut bütçe imkanları içinde ödenmesinin mümkün olmadığı" bilgisini verdi. Bayram öncesi işçilere TİS'e göre yüzde 20 zamlı maaşın ödenmesini de belediye imkanlarını zorlayarak gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, iddia edildiği gibi 70 kişinin değil yaklaşık 20 kişinin işten çıkarıldığını bunun da "belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi" amacına dayandığını savundu. Altındağ Belediyesi konuyla ilgili resmi açıklama yapmadı.