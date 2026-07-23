Altınları Kayıp Kurye Aranıyor

Kağıthane’de bir kuyumcudan teslim aldığı piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olan 380 gram altını adrese ulaştırmayan kurye sırra kadem bastı. Polisin yaptığı incelemelerde kuryenin motosikleti terk edilmiş halde bulunurken, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

380 GRAM ALTINI ALDI

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'deki bir kuyumcuda yaklaşık 1 yıldır motorlu kurye olarak çalışan Deniz B. (30), Kağıthane'deki bir kuyumcudan 380 gram altını teslim aldı. Piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan ziynet eşyalarını aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı.

MOTOSİKLERİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Altınların adrese ulaşmaması ve kuryeye erişilememesi üzerine iş yeri sahibi durumu vakit kaybetmeden polise bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Deniz B.'ye ait motosikleti Kağıthane'de terk edilmiş vaziyette buldu.

ALTINLARI ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, Deniz B.'nin altınları kuyumcudan teslim aldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin altınları alarak sakin bir şekilde motosikletine binip iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin Deniz B.'yi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.