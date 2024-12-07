Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak'ta "Şehr-i Nuh" konseri düzenlendi

Güncel

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) Şırnak'ta başlatılan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen Şehr-i Nuh konserine, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Şırnak Valiliği ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla başladı.

Festivalin ilk konseri, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesince verilen Şehr-i Nuh konseri oldu.

Müzikseverlerle ücretsiz buluşturulan konserde, Şırnak Valisi Birol Ekici ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, selamlama konuşması yaptı.

"Bir milletin ruhunu güçlendiren sanat ve kültürdür"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da bu özel buluşmanın ilk adımını, Nuh Nebi'nin mirasını taşıyan Cudi Dağı'nın eteklerinden, Dicle Nehri'nin bereketli sularına uzanan topraklarda, Şırnak'ta attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un liderliğinde, Bakanlık olarak ülkenin ikinci yüzyılına yakışır bir kültür ve sanat atılımını gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, "Bugün başlattığımız bu yolculukla, sanatı yalnızca büyük şehirlere değil, bu vatanın her köşesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir milletin ruhunu güçlendiren, onu geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biri, sanat ve kültürdür. Şırnak'tan Erzincan'a, Kırklareli'ne, Ardahan'dan Hatay'a kadar uzanan bu yolculukla, Anadolu'nun tüm renklerini ve seslerini kucaklıyoruz." diye konuştu.

Mumcu, projeye gönül veren ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

"Tüm toplumumuza ait olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'ta başlatıyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şırnak, yalnızca festivalimizin ilk durağı değil, aynı zamanda sanatın birleştirici gücünün Anadolu'nun her köşesine ulaşacağına olan inancımızın da bir sembolüdür." dedi.

Opera ve bale ile tanışıklığı sınırlı olan bölgelerde, bu sanat dallarına dair "zor anlaşılır" ya da "yalnızca belirli kesimlere hitap eder" şeklinde önyargılar oluşabildiğine işaret eden Sağtürk, şunları kaydetti:

"Bu festivalle birlikte, opera ve balenin yalnızca seçkin bir azınlığa değil, tüm toplumumuza ait olduğunu bir kez daha göstermek istiyoruz. Anadolu'nun kadim kültürüyle derin bir bağ kuran, binlerce yıllık tarih boyunca sayısız medeniyetin izlerini taşıyan, zengin hikayelerle yoğrulmuş bu topraklarda yetişen her bir halk ezgisi, her bir folklorik dans figürü, opera ve bale eserleri ile aynı amaçla vücut bulur. "

Sanatçılar ve dinleyiciler bir ağızdan türküler söyledi

Açılış konuşmalarının ardından, konser, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü saz sanatçıları ile Türk sanat müziği sanatçısı Suat Kılıç'ın seslendirdiği Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin "Segah Tekbir Selat-i Ümmiye", İbrahim Hakkı Hazretlerinin "Kadem bastı gönül tahtına safa geldin", "Bu cihane daim gelip giderler efendim" eserleri ile başladı.

Konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı halk müziği sanatçısı Nilgün Kızılcı, "Kınıfır bedrenk olur" ve "Bahçe duvarından aştım" türkülerini müzikseverlerin eşliğinde seslendirdi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef Sunay Muratov'un yönettiği konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından bas Mehmet Yılmaz, "Gaziantep yolunda", soprano Mehlika Karadeniz, Diyarbakır türküsü "Bahçede yeşil çınar", Şırnak türküsü "Bülbüller düğün eyler", tenor Şenol Talınlı "Arşın Mal Alan operasından "Arayıp buldum seni", bariton Kamil Kaplan da "Yemen ve Muş türküsü"nü söyledi.

Konserin sonunda halay potporisini sanatçılar, dinleyicilerle hep bir ağızdan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü çocuk solistleri Rüya Bulut ve Tuva Mercan Konak ile seslendirdi.

Seyircilerin ayakta alkışladığı konserin sonunda Tan Sağtürk ile sanatçılar hep bir ağızdan türkü söyleyerek halay çekti.

"Terörün olduğu yerlerde, artık ekonomik veriler, kültür sanat konuşuluyor"

Konser sonrası basın mensuplarında değerlendirmelerde bulunan Şırnak Valisi Birol Ekici, festivali Şırnak'ta başlatılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ekici, "Petrolün başkenti olan Şırnak, Güneydoğu'da sanatın da başkenti olacak. 1200'e yakın vatandaşımız sevginin, kardeşliğin türkülerini hep birlikte söyledik. Umudun ve sevginin şarkılarını daha yüksek bir şekilde söylemeye bu topraklarda devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da konserin coşkuyla geçmesinden mutlu olduklarını belirterek, "En büyük teşekkürü Şırnak halkına ediyorum. Rahmetli Haluk Dursun hocamızın bir sözü vardır, 'Dicle'nin kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz.' Kültürle, sanatla güzel zaman geçireceğiz. Terörün olduğu yerlerde, artık ekonomik veriler, kültür sanat konuşuluyor." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da çok duygulandıklarını belirterek, "Böyle konserlerin tekrarlanması önemli ve elzemdir. Millet huzur ve güvenden sonra değişiklik istiyor. Bunu halkımıza yaşattıkları için Bakanlığımıza ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.