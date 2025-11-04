Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza - Son Dakika
Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

04.11.2025 10:31  Güncelleme: 10:43
Kocaeli kesiminde gerçekleşen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi. İlk bilgilere göre yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sebebiyle otoyolun Ankara yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor. Yolun İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

