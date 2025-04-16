Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Kararı TBMM'den Kaldırıldı - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Kararı TBMM'den Kaldırıldı

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TBMM'de Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının okunan kısmı ham tutanaklardan silindi.

16.04.2025 20:39
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesinin milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğuna dair hak ihlali kararının okunduğu bölüm, TBMM'nin internetten yayımlanan ham tutanaklarında önce yer aldı, ardından kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan Genel Kurul'da CHP'li Katip Üye Sibel Suiçmez tarafından, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile Anayasa Mahkemesinin "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu"na dair hak ihlali kararının okunduğu bölüm, TBMM'nin internet sitesindeki ham tutanaklarında yer almadı.

Kararın okunması ve bu konuda yaşanan tartışmalara ilgili bölüm önce ham tutanaklarda yayınlandı, ancak daha sonra bu bölümün çıkarıldığı görüldü.

Tutanak metninden çıkarılan bölüm

İnternet sitesinde yayınlanan ve daha sonra çıkarılan tutanak metnine, Genel Kurul'da yaşananlar şöyle yansıdı:

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi yapacağım konuşmaya, eminim, Sayın Meclis Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder en çok memnun olacak, çok mutlu olacağı bir konuşma. Aramıza sağ salim döndüğünde de -inanıyorum ve diliyorum- bu konuşmadan dolayı ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin, vekilimizin ve Meclis Başkan Vekilimizin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim.

Değerli milletvekilleri, Anayasa'nın 6'ncı maddesinde, şu arkamızda yazılı olan ve Anayasa'nın amir hükmü olan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu düzenlemesini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Önümüzdeki hafta, Ulusal Egemenlik Haftası'nı hep birlikte bu Meclis'te bir araya gelerek konuşacağız ve o gün, millet egemenliğinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve milletin de bu egemenlik hakkını, belirli süre için seçtiği biz ve siz sayın milletvekilleri aracılığıyla kullanması gerektiği yönündeki düzenlemeyi hepimiz bir kez daha hatırlamak durumundayız diye düşünüyorum. Bu nedenle, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay'ın, Anayasa'mızın 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan ve kayıtsız şartsız egemenlik hakkını burada temsil etmek üzere seçilen sayın milletvekili arkadaşımızın, seçildiği günden bu yana üzerine aldığı o görevi ifa edemediği ve bu nedenle de bunun egemenlik hakkının kullanımında Anayasa'ya ve hukuk düzenine uygun olmadığı burada defalarca dile getirildi. Bu nedenle, Anayasa'mızın 153'üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararlarının, başta yasama organı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı olduğu aşikar olması ve amir hüküm olması hasebiyle, bugün Anayasa Mahkemesi kararının Milli Egemenlik Haftası'na girdiğimiz bu süreçte bir kez daha hatırlatmak bakımından hüküm kısmının okutulmasına karar verdim. Bu nedenle bu hüküm kısmını Sayın Katip Üyesi arkadaşıma okutuyorum: (CHP, DEM, İYİ Parti ve YENİ YOL sıralarından alkışlar)

(Katip Üye Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez tarafından metnin okunmasına başlandı)

"Hüküm:

  1. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,
  2. 1. Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle,
  3. Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oyçokluğuyla..."

(Katip Üye Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez'in Başkanlık Divanındaki yerini terk etmesi)

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkan, Divan heyeti teşekkül etmedi, Katip Üye kalkmış durumda.

BÜLENT KAYA (İstanbul) - Yapmayın ya, böyle bir günde yapmayın bari ya!

(Katip Üye Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş'in Başkanlık Divanındaki yerini alması)

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkan, böyle bir usulü kabul edemeyiz. Sayın Başkan...

(Katip Üye Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez tarafından metnin okunmasına devam edildi)

"...C. Kararın bir örneğinin Anayasa Mahkemesinin icra edilmemiş olan Şerafettin Can Atalay (2) kararı ile eldeki başvuruya ilişkin Şerafettin Can Atalay (3) kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için anılan mahkemeye esas no. (2021/178)'e gönderilmesine oybirliğiyle..."

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Hiçbir hükmü yoktur, Divan heyeti dağılmıştır.

(Katip Üye Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez tarafından metnin okunmasına devam edildi)

"...Kararın bir örneğinin bilgi için ve ilgileri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine, Adalet Bakanlığına ve Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmesine 21/12/2023 tarihinde karar verildi."

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemimizdeki iş tamamlanmıştır.

MURAT EMİR (Ankara) - Sayın Başkan, söz talebimiz vardır.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkanım, benim de söz talebim var.

BÜLENT KAYA (İstanbul) - Kapatalım efendim, Meclisi kapatalım. Böyle bir günde bir tartışma yaratmayalım.

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Böyle bir usul olamaz.

MURAT EMİR (Ankara) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Alınan karar gereğince, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için...

LEYLA ŞAHİN USTA (Ankara) - Sayın Başkanım, oturum zaten kapanmıştır, sizin yaptığınız işlemin hiçbir geçerliliği yoktur.

BAŞKAN - ...22 Nisan 2025 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay Kararı TBMM'den Kaldırıldı - Son Dakika

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