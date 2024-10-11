Anka Haber Ajansı 11 Ekim Cuma Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 11 Ekim Cuma Gündemi

ANKA Haber Ajansı 11 Ekim Cuma gündemi

11.10.2024 09:02  Güncelleme: 09:22
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09.00 - CHP'nin il başkanları, Bodrum'da düzenlenecek toplantıya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ MUĞLA)

10.00 - 11.00-14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel İl Belediye Başkanları Toplantısı ile Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı'na ve Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıldönümü Kutlama Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ÇANAKKALE-BURSA)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ticaret satış hacim endeksi ve ciro endeksleri ile geçen yıla ilişkin Kurumsal Sektör Hesapları bültenini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 20 Ekim Pazar Günü Ankara Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirecekleri "Zordayız Geçinemiyoruz" mitingi ile ilgili bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.00 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davaya devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, TBMM'de kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.00 - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

15.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

15.00- Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı'nı açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

18.00 - Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'nin ilk gününde, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu konuşma yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ ANKARA)

19.00 - Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri, törenle sahiplerine verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşme gerçekleştirecek, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak, Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılacak. (BELGRAD)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 11 Ekim Cuma Gündemi - Son Dakika

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