Anka Haber Ajansı 12 Aralık Perşembe Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 12 Aralık Perşembe Gündemi

ANKA Haber Ajansı 12 Aralık Perşembe gündemi

12.12.2024 09:02  Güncelleme: 10:13
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09.30- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi, Ankara'da toplanacak. Toplantının açış konuşmasını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2022 yılına ilişkin enerji hesapları ve yabancı kontrollü girişim istatistikleri ile 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığında, haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Polonez işçilerinin eylemi, Çatalca Adliyesi önünde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - 14.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, KESK ve Saadet Partisi'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak. Özel, HaberTürk TV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. (ANKARA)

12.00 - CHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir öncülüğündeki ekonomi heyeti çeşitli tamasların ardından, CHP Mersin İl Binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Marmara Belediyeler Birliği 'Altın Karınca Ödülleri" sahiplerini bulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00- 17.00- 19.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ardından Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Cumhurbaşkanlığında görüşecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

15.30 - TOKİ mağdurları, TOKİ İstanbul Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - Mevlana, 751. ölüm yıl dönümünde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenecek "Şeb-i Arus" programı ile anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

20.45 - UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray İsveç'in Malmö takımına konuk olacak. (MALMÖ)

23.00 - Aynı ligde Beşiktaş, Norveç'in Bodo/Glimt ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (BODO)

20.45 - RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini ağırlayacak. (İSTANBUL)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

- " Halkbank'tan mafyaya 550 milyon kredi" haberlerinden dolayı hakkında 1 milyon lira tazminat talebiyle dava açılan gazeteci Timur Soykan hakim karşısına çıkacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 12 Aralık Perşembe Gündemi - Son Dakika

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