TBMM'de grup toplantısı yapılacak, Diyarbakır Baro Başkanı cinayeti kararı açıklanacak

Güncel

09.15 - 10.30 - TBMM'de Saadet-Gelecek ve İYİ Parti grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - TBMM)

10. 00- Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin davanın duruşmasında kararın açıklanması bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

10.00 - TÜİK, Nisan-2024 Dış Ticaret Endeksleri'ni ve İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıklayacak. (ANKARA)

11.00- 1 Mayıs'ta Saraçhane'de gözüne gaz kapsülü isabet eden TKP üyesi Can Yasin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde kolluk görevlileri hakkında kasten yaralama suçundan suç duyurusunda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Göztepe Spor Kulübü CEO'su Kerem Ertan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın mimarı Bünyamin Derman ile birlikte düzenleyeceği basın açıklamasıyla stadyumda gerçekleştirilecek çalışmaları kamuoyu ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.00 - Hürriyetçi Eğitim-Sen İzmir Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu Basmane PTT önünde düzenleyeceği basın açıklamasıyla protesto edip, önlüklerini Milli Eğitim Bakanlığına gönderecekler. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. (TBMM)

12.00 - DİSK, TMMOB ve TTB Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin TBMM Çankaya Kapısı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arama kurtarma unsurları tarafından "Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı 2024"ün deniz safhası yapılacak (GÖRÜNTÜLÜ - GAZİMAĞUSA AÇIKLARI)

13.30 - 18.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amasya İl Başkanlığı'nı ve Amasya Belediyesi'ni ziyaret edecek. MYK toplantısına başkanlık edecek olan Özel, daha sonra Cülüs Tepe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili karşılanma törenine ve Yavuz Selim Meydanı'ndaki resmi törene katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ AMASYA)

14.00- TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (TBMM)

15.30- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, haftalık basın toplantısını Nurtepe Pazarı'nda gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

17.00 - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ ANKARA)

17.30 - İzmir Barosu tarafından "Çocukların Ekonomik Sömürüsüne Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

18.00 - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gittiği İspanya'da Kral Altıncı Felipe ile görüşecek. (MADRİD)

- Ayşe Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. (ANKARA)