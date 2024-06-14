Anka Haber Ajansı 14 Haziran Cuma Gündemi

Güncel

09.30- Milli EğitimBakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda yıl sonu etkinliklerine katılacak, karne dağıtacak, yıllık değerlendirme toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, nisan ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistiklerini, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2023 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Müfredatı Geri Çekin Platformu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatın, Anayasa ve laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'da dava açacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ Hayrabolu'da Traktör Konvoyu ve Buğday Mitingi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)

14.00- Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), yeni müfredatın geri çekilmesi için Kartal Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (İSTANBUL)

14.00- Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yeni müfretada ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00- Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanı'nın 2023-2024 Eğitim öğretim yılında izlediği politikaları kapsayan karne vererek, basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00- Eğitim-İş Sendikası, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde müfredat ve öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00- DİSK Emekli-Sen "Emeklilere verilen sadaka ikramiyesini kabul etmiyoruz" başlıklı basın açıklamasını eski SGK önünde yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

16.00- Eğitim-İş, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Çağdışı Müfredata, Öğretmeni Yok Sayan Meslek Kanununa Hayır" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.15-17.30 ve 18.15-18.30 arası Mecidiyeköy'den Bayram Trafiği yayını. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.00- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı Mersin'de yapılacak halk buluşmasına katılacak. (ANKARA)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturumu'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.(BORNO EGNAZİA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…