Anka Haber Ajansı 16 Aralık Pazartesi Gündemi

Güncel

09.55 - CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017'de MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'nun ceza almasını eleştirdiği için "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla 3 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanacak. (İSTANBUL)

10.00- TÜİK, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - 6. Uluslararası Dirençlilik Kongresi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) öncülüğünde "Sürdürülebilir Güçlü Gelecek" teması ile TBB hizmet binasında çevrim içi ve yüz yüze başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - TBMM Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülecek. (ANKARA)

11.00- Memur-Sen "Ocak'ta refah payı olsun enflasyon değil, refah konuşulsun" başlığı ile basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ ANKARA)

12.00 - 17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başak Cengiz Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin açılış törenine katılacak. Özel, Sosyal Demokrasi Derneği'nce Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek "Anayasal Değerlerin Korunması" paneline katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA) ?

14.00- 18.00 - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MKYK ile MYK toplantılarına başkanlık edecek. Erdoğan, Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı'nın emektarları programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2'nci kez toplanacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 16.30 - TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli'nde "İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni" ile Tekirdağ'da "Çerkezköy Belediyesi Kent Lokantası Açılışı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/VİZE/ ÇERKEZKÖY)

14.00 - CHP heyetinin, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

- Suriye'deki gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

Metal işçileri grevinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla "ertelenmesi"yle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19- 21.00 - Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Adana Demirspor- Beşiktaş ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(ADANA - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…