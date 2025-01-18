Anka Haber Ajansı 18 Ocak Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - 12.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Davası hükümlüleri Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i Bakırköy Cezaevi'nde ziyaret edecek, Partisinin İstanbul İl Başkanlığında yapılacak TBMM Kapalı Grup Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00-17.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana ve Mersin 8. olağan kongrelerine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ADANA/MERSİN)

14.00 - CHP heyetinin Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam ediyor. ( GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. (BAKÜ)

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (İSTANBUL)

- Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (ANKARA)

13.30 - 19.00- 16.00- Trendyol Süper Lig'in 20. haftasına, RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor, Beşiktaş-Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.(İSTANBUL- GAZİANTEP)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…